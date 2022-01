EL COLOMBIANO estuvo por el sector de la avenida 80, de la carrera 65 y La Alpujarra (zona donde murió Rodríguez) y constató que había menos limpiavidrios de los que habitualmente están. Sin embargo, los hombres dedicados a esta labor que continuaban en los principales cruces de la zona eran quienes llevaban entre 3 y 20 años laborando. Manifestaron que si bien había preocupación de que un suceso de intolerancia se repitiera, estaban tranquilos pues ellos únicamente procedían a lavar los vidrios solo con autorización de los conductores y siempre tratándolos con respeto. Incluso señalaron que ya tienen clientela que los reconoce y que los llama para limpiar los vidrios. Alegaron también que a raíz del suceso, en algunos casos han visto disminuidos sus ingresos y han percibido mayor agresividad de la gente. “Hoy solo me he hecho $7.000 y me he ganado tres mentadas de madre”, agregó uno.