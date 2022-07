Otro especialista que solicitó confidencialidad fue más allá al indicar que no tiene sentido pagar por fuera por una consultoría para la Empresa de Datos de Medellín porque esto se puede ejecutar en el marco del comité Universidad-Empresa-Estado y que, en todo caso, contratos similares de entidades que él conoce se han hecho por cifras que rondan los 100 millones de pesos. Dando el beneficio de que este caso pueda tener una escala mayor, no debería pasar de los 300 a 400 millones de pesos, según indicó. “Estas cosas ya están reglamentadas por la ley, entonces no hay que inventarse nada. Para lo único que se requeriría tal vez una consultoría externa es para el tema del modelo financiero”, expresó.

El manejo de los datos de la ciudad no para de generar controversia. Primero fue el gran escándalo por la recolección de información de los ciudadanos a través de la plataforma Medellín Me cuida y las prevenciones que ha suscitado su posible uso para fines distintos a los de tipo oficial. En los últimos meses han estado llegándoles mensajes de texto y correos a los ciudadanos pidiéndoles de nuevo sus datos. Y ahora, se trata de un extraño contrato que en solo tres meses le dejaría $2.318 millones a una empresa (casi $800 millones por mes), dinero que sale de las arcas del Municipio, y solo por plasmar en el papel lo que será la Empresa de Datos que proyecta el alcalde Daniel Quintero como un componente del llamado Valle del Software.

Dudas del ganador

Lo curioso es que Boost Business tampoco había entregado todas las certificaciones: no había anexado los estados financieros de 2020 ni el certificado de que no poseía multas o sanciones por incumplimiento de contratos durante los dos últimos años, pero gracias a que hicieron modificaciones al cronograma dentro del pliego de condiciones le dieron tiempo de subsanar esas fallas.

¿Quiénes dieron el contrato?

En el caso particular de la Empresa de Datos hay otros “datos” que pueden ser o no coincidencia: el coordinador del proyecto en Ruta N es Juan David García Castaño, como el director de Ruta N también es de Manizales y trabajó como él en el Ministerio de las TIC. Fuera de eso, en el historial profesional del funcionario figura su paso por Findeter entre 2015 y 2018, época en que César Amar, el hermano de Darío Amar, era jefe de Informática.

¿Qué ha pasado?

El contrato consistía en entregar 17 documentos en doce semanas y no requerían siquiera una labor de campo. La ejecución en ese tiempo era tan importante que, en pleno concurso, hubo peticiones de ampliar y tuvieron un No rotundo de Ruta N.

Hasta ahora, Boost Business solo ha recibido el 30% del dinero del contrato, ya entregó los 17 documentos sobre la Empresa de Datos a Ruta N y estos están pendientes del examen final de los supervisores del Área Metropolitana para el otro 70%.

Álvarez, el subdirector de esa entidad, fue enfático en que “si el producto final cumple con el rigor técnico y jurídico no tenemos disculpa para no pagar, pero si no cumplen, pues no pagamos”.

El cuarto documento entregado por Boost Business, relativo a las proyecciones económicas, plantea que la Empresa de Datos tenga 93 personas, entre ellas un presidente y 6 vicepresidentes, toda una posible fuente de burocracia