Los ocupantes salieron de la propiedad antes de que se efectuara la orden de desalojo que, según comentaron en la Finca, se esperaba que se diera esta semana.

De otro lado, Gómez confirmó que los propietarios de la finca estuvieron en la oficina del director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, el lunes 2 de octubre. En dicha reunión se concluyó que en la Buenos Aires no hay ningún baldío, lo que daba al traste con la excusa de los invasores.

“Vega prestó unos buenos oficios llamando al orden a las autoridades que no habían cumplido con lo que les correspondía. No es que él haya ordenado el desalojo porque él no podía hacer eso, esa era una obligación del inspector de Policía. Lo que él hizo fue un llamado como representante del gobierno para una salida acorde a la ley en la que no se dieran conflictos. Y estamos muy agradecidos con su intervención”, explicó Gómez.