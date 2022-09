Antes de que degenerara en disturbio s se realizó un plantón pacífico para llamar la atención sobre las denuncias. “La comunidad estudiantil se cansó de estos atropellos y no el accionar por parte de la rectoría y las decanaturas, por ello se hace este plantón exigiendo acciones a tomar y el despido de los docentes implicados en estos casos”, dijo uno de los manifestantes.

Algunos estudiantes afirman que los protocolos para denunciar tienen falencias y que la formalización de las denuncias no siempre llega a buen término. “Aunque hay receptividad, las rutas institucionales no son efectivas. Ellos se respaldan en el conducto regular y en los protocolos, pero es muy difícil cuando no funcionan”, dijo una estudiante.

La institución cuenta con la “Línea Violeta”, una iniciativa que brinda orientación a violencias basadas en género a través del 018000423874. La línea 123 Mujer, en el caso de Medellín, y el correo electrónico atencionvgs@udea.edu.co también están habilitados para atender estas situaciones.