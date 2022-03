Rubiel Zuleta Carmona, secretario de Transporte y Tránsito de Girardota, aclaró que según la norma 1079 de 2015 los camperos y escaleras de transporte público no tienen un límite en su vida útil, por lo que no es ilegal que vehículos de más de 40 años presten sus servicios. El secretario también indicó que si bien en el municipio el transporte veredal no es prestado por informales sino por una empresa legalmente establecida, se ha detectado la presencia sobre todo de mototaxistas y de vehículos particulares provenientes de Copacabana que ofrecen transporte informal hasta algunas rutas del municipio, por lo que se han aumentado los operativos de control. “Sin embargo, la informalidad ya supero el aspecto de movilidad y pasó a ser un fenómeno social en el que no vemos políticas y acciones del gobierno central. La gente, sobre todo los migrantes, por no tener un empleo buscan subsistir en la informalidad del transporte”, agregó.