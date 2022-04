Las autoridades de Medellín están preparándose para afrontar las movilizaciones que se realizarán mañana y el domingo en la ciudad, principalmente en temas de seguridad para evitar desmanes y daños a la ciudad.

La manifestación de mañana, que se hará con motivo del primer año del Paro Nacional, comenzará en el Parque de los Deseos y terminará en el Parque de las Luces, en La Alpujarra, aunque habrá otras protestas anexas que comenzarán desde algunas universidades. La jornada del domingo 1.° de mayo se hará por el Día del Trabajo.

El secretario de Seguridad de Medellín, general (r) José Gerardo Acevedo, manifestó que todo el control y vigilancia de ambas movilizaciones se hará desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), conformado por la Policía, el Ejército, la Alcaldía de Medellín y otras autoridades.

“Esperamos que no sean violentas y que no sean utilizadas para generar daños a la ciudad ni a los ciudadanos. Se dará garantía tanto a quienes participen en estas protestas como a los no manifestantes”, señaló el funcionario.