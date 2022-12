Nombrando una por una a las víctimas asesinadas, el presidente Gustavo Petro empezó este miércoles 30 de septiembre la intervención en el acto simbólico en el que pidió perdón en nombre del Estado colombiano por las masacres de los corregimientos El Aro (25 de octubre de 1997) y La Granja (11 de junio de 1996), ubicados en Ituango.

El evento se cumplió en el Museo Casa de la Memoria de Medellín en cumplimiento de una sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió en 2006, en la que le ordenó al Estado pedir perdón porque se estableció que en las masacres hubo connivencia de agentes estatales con paramilitares. Las víctimas que aún viven, pues muchas ya fallecieron, esperaron 16 años para que llegara este momento que, aunque simbólico, ven como un paso de gran importancia.

Ante la mirada de familiares, víctimas, representantes de distintas organizaciones sociales y de derechos humanos, Petro pidió perdón.

“En nombre del Estado les pido a las víctimas perdón. El Estado colombiano reconoce que los muertos no eran enemigos de nadie, era gente humilde y trabajadora, que los mataron porque sí, por designio del poder, y que en sus muertes, en La Granja y en El Aro, estuvo el Estado presente, fue cómplice del asesinato. El Estado a través de funcionarios públicos pagados con los impuestos de toda la sociedad colombiana ordenó matar y quiso ocultar los autores dentro y fuera del Estado de ese asesinato”, les dijo a las víctimas.

Su discurso giró en torno a cómo en Colombia existe una verdad que debe esculcarse más para descubrir los verdaderos orígenes de “un Estado que ha asesinado a sus ciudadanos”.

“Como representante hoy del Estado colombiano debo pedirles perdón a todas las víctimas familiares y a las víctimas que ya no nos pueden acompañar porque fueron asesinadas por el mismo Estado, un Estado asesino, que no es el de la Constitución del 91. Desde 1991 se empezó a construir un Estado que no está escrito en la Constitución, que es el Estado de la impunidad”, expresó el presidente.