Corredor no ha dicho oficialmente que es candidato a la Alcaldía de Medellín, pero sin duda está en campaña y en diciembre se hizo más evidente cuando repartió sancochos, natilla, buñuelos y regalos en barrios pobres de la ciudad.

Terminados los eventos navideños, que Corredor denominó causa solidaria, hubo calma por dos semanas en los grupos de WhatsApp que tienen en promedio 30 personas cada uno. Fuentes de la entidad dijeron que no saben con certeza cuántos han creado, pero que han identificado por lo menos seis. Hace unos días regresaron los mensajes, aunque no todos tenían contratos firmados, pues algunos entran apenas mañana.

Aunque Corredor no ha anunciado una candidatura oficial, no ha descartado la posibilidad y ya parece estar en campaña. FOTO cortesía

¿Vigilarán sus redes?

Retomaron las invitaciones a apoyar con retuit, me gusta o comentario, publicaciones del exconcejal en redes sociales, varias con tintes políticos. Una de Twitter, del 13 de enero, en la que decía: “No sé si lo que tienen es nervios, miedo o desespero. Calma que cuando llegue les aviso y arrancamos”, logró 278 retuits, 210 comentarios y 866 me gusta.

“Lo mechudo, tatuado y de barrio popular no me ha impedido tener un hogar hermoso, 2 maestrías, crear empresa en 5 países y haber sido concejal de Medellín. Tampoco enfrentarme a Uribe a quien vos te le arrodillaste”, es otro trino que pidieron apoyar. Se trataba de una discusión con Gilberto Tobón, precandidato a la Alcaldía de Medellín y crítico de Quintero. Tuvo 749 retuits, 412 comentarios y 2.433 me gusta.

Particularmente, enojó a varios contratistas que los pusieran a interactuar con ese trino, al que le fijaron unas metas de “Me gusta”, no solo porque era domingo si no que los “invitaron” a apoyar la respuesta de Corredor casi hasta la medianoche.

Hace poco la instrucción que les dieron es que informen cada vez que comenten, compartan o reaccionen a las publicaciones de Corredor. Además, les piden que compartan con familiares, amigos y conocidos. De hecho, este medio conoció varios mensajes que se envían en los grupos de WhatsApp, pero no publicamos pantallazos porque, según las fuentes, estarían poniendo trampas sutiles para identificar quiénes están denunciando la situación.