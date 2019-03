Prevenir el abuso contra las niñas, una tarea que aún está por cumplir

Eso le pasa es al vecino, a familias de otro municipio o departamento lejano, pero a mí no. Es una de las premisas que más se suelen repetir en hogares donde hay menores de edad y no se toman acciones que prevengan posibles casos de abuso. Esto según explicó la sicóloga Mabel Patiño, perteneciente a la Fundación de Atención a la Niñez (FAN) que atiende a niños, niñas y adolescentes de entornos vulnerables.

El primero es la familia, en la que deben existir unas condiciones mínimas educativas, la aplicación y el consenso de normas, el establecimiento de límites y valores siempre practicando la escucha activa. “Si tenemos los oídos bien puestos para oír a una niña que dice, no me gusta como mi tío me está mirando, entonces podremos actuar a tiempo y separarla de esa persona que no está viendo de forma adecuada a su sobrina”, manifestó Vertel .

Cuando ya se presentó el caso de abuso o maltrato hay ciertas conductas a las que los padres o cuidadores deben prestarles atención pues garantizarán que reciban un proceso oportuno para el restablecimiento de sus derechos.

“Activar la ruta de salud es determinante. Existe por ejemplo el código fucsia, un protocolo de atención integral para saber si hay alguna enfermedad relacionada y empezar las acciones legales correspondientes”, expresó Patiño y agregó que desde ese momento se debe dar pie al proceso terapéutico para no revictimizar al niño o la niña.

Es importante, según Vertel, que no se enfrente al victimario con la víctima, pues se prestaría para la manipulación de los relatos; no hacer sentir culpable al agredido; evitar preguntas inadecuadas. Lo mejor, según la sicóloga, es dejarlos contar la historia sin pausas; no realizar una revictimización secundaria; no prometer guardar el secreto y explicarle que se mantendrá de forma privada pero hacer el proceso con las autoridades puede ayudar a que a otros no les pase.

Saber que el abuso es una problemática que puede tocar su puerta es empezar a actuar, indicaron las fuentes consultadas. “Hablarles de manera clara, enseñarles las cosas por su nombre, a cuidarse, decirles cuáles son las partes de su cuerpo y hablarles sobre cuáles son las diferentes formas de abuso sexual infantil podría evitar que se presenten nuevos casos o que se hagan las denuncias oportunas”, concluyó la Primera Dama .