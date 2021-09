Aunque el préstamo de bicicletas de EnCicla se convirtió en un capítulo cotidiano de primer orden para la movilidad de los 112.441 usuarios que están registrados en el programa, en algunas ocasiones conseguir uno de estos vehículos en las estaciones automáticas trae dificultades que frustran su uso.

En redes sociales del sistema, así como en las de EL COLOMBIANO, algunos usuarios señalaron los inconvenientes tenidos a la hora de acceder al servicio de EnCicla desde sus “tótems” o estaciones automáticas. Los más reportados han sido estaciones sin conectividad, imposibilidad de enganchar o desenganchar las bicicletas prestadas por el sistema, así como dificultades para acceder al primer préstamo.

Un equipo de EL COLOMBIANO confirmó la problemática que se presenta en algunas estaciones de EnCicla.

Específicamente en la estación Otra Banda (sector Carlos E. Restrepo) no se pudo desenganchar una bicicleta, sin embargo, esta seguía apareciendo como prestada pese a la imposibilidad de usarla. Buscando una solución a este inconveniente, se tuvieron que recorrer cuatro estaciones manuales de EnCicla sin que sus anfitriones pudieran hacer algo para arreglarlo.

La única solución ofrecida fue reportar el incidente en la línea de atención 604 322 22 59 y esperar a la rehabilitación del servicio, hecho que sucedió cerca de 90 minutos después del reporte. Finalmente se pudo acceder a otra bicicleta en la estación San Joaquín, a tres kilómetros de distancia del punto de partida original.

Que dice EnCicla

Consultada el Área Metropolitana sobre esta situación, la entidad comentó que hace un riguroso seguimiento a las novedades reportadas por sus usuarios.

De hecho, se tiene documentado que entre junio y agosto de 2021 se presentaron en el sistema 2.409 incidentes donde los fallos más reportados fueron que la estación no detectó la bicicleta (1.506), fallo de conexión al seleccionar una bicicleta (188), fallo de conexión con la tarjeta del usuario (172) , no aseguramiento de la bicicleta (172) y no liberación de la bicicleta (120).

La entidad también indicó que las 10 estaciones que concentran más reportes se ubican en el Centro y el occidente de Medellín. Las que más inconvenientes presentan son Parque de Las Luces (102), María Mulata (72) y Orquídeas (71).