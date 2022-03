En el primer colegio, el Camilo Torres Restrepo, en Robledo, los estudiantes asistieron con normalidad. Contaron, sin embargo, que el día anterior habían apoyado las labores de aseo, pues el personal que cubre ese frente no se presentó a la institución . La rectora aclaró que el tema había sido voluntario, y no obligado, y que de esa forma se resolvió la situación.

Rectora y coordinadora se pusieron los guantes, barrieron, trapearon y dejaron a punto los baños. Avisaron también a los padres de familia que se mantendrían las clases, con una leve reducción en los tiempos de cada jornada. Cuatro aseadores también se presentaron en el colegio.



Y, contrario a los del Torres Restrepo, se mostraron más preocupados. Confirmaron la hora de llamada de la empresa, pero aclararon que nos les detallaron hasta cuándo trabajarían. “Nos dijeron que viniéramos a trabajar hoy de 6:00 a.m. a 3:00 p.m., pero no sabemos más, que hoy nos llamaban otra vez para decirnos si volvíamos más días”.



Contaron, también, que están sin contrato, y que no hay nada claro. “Este último contrato duró dos meses. Comenzamos en enero y terminamos el 4 de marzo pasado. Muy poquito tiempo. Ojalá nos contrataran con mejores condiciones. Ahora no sabemos si nos renovarán”.