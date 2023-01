La Procuraduría General de la Nación le salió al paso a los señalamientos del alcalde Daniel Quintero, quien esta semana comenzó una nueva narrativa sobre una supuesta persecución por parte del Ministerio Público, citando correos filtrados en Twitter por un influencer, cuya remitente es la procuradora regional de Antioquia, Angy Plata Álvarez.

Según Quintero, los 56 procesos que tiene en Procuraduría responden a intereses políticos para perjudicar su gestión. “Es el proceso de persecución más intenso que haya vivido un alcalde en la historia del país. Sabemos que detrás de esto están los que quieren retaliarse contra nosotros por las denuncias que hicimos sobre las irregularidades en Hidroituango y que han llevado a condenas, quieren desgastarnos jurídicamente”, señaló.

No obstante, la Procuraduría Regional de Antioquia desmintió este viernes a Quintero y aclaró que, en primer lugar, no es competente para investigar a un alcalde de ciudad capital y en este caso en particular al alcalde Daniel Quintero.