Quizás una de las grandes revelaciones del taller la hizo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al señalar que esta obra no estará lista este año sino en 2020. El metrocable de Picacho comenzó a construirse en enero de 2018 y, en agosto del mismo año, se pudo conocer que la Nación no aportaría los $80.000 millones prometidos, de los $310.000 millones que cuesta la obra. No obstante, el presidente Iván Duque manifestó el fin de semana que el Gobierno Nacional desembolsará $50.000 millones para continuar con la construcción de esta que es la sexta línea aérea del sistema metro y que a día de hoy avanza en un 66.7% de ejecución. El mandatario reiteró su compromiso con la ciudad y expresó que “cumpliremos con nuestro aporte, porque estamos seguros que resolverá la movilidad de la comunidad (400.000 personas de las comunas Castilla Doce de Octubre)”. El alcalde Gutiérrez agradeció la noticia y le dijo a Duque que, con el desembolso para el cable de Picacho, “le está cumpliendo a la ciudad”.