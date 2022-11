Este lunes se vivió una nueva escena de la película. Al primer debate estaban citados los 14 concejales que integran las comisiones primera y segunda, siete por cada una, quienes debían deliberar y, posteriormente, votar el proyecto. Pero ese temor a cometer una falta que podría ser luego demandada incluso por un ciudadano hizo que se abstuvieran de asistir varios de ellos, lo que llevó a que solo hubiera cuórum para deliberar, pero no para decidir, es decir, no pudieron votar.

La votación en primer debate del proyecto sobre el presupuesto de Medellín para 2023 no se hizo este lunes 28 de noviembre, pese a que fue citada en el Concejo, pues persiste la determinación de algunos concejales de no darle trámite porque podrían incurrir en una sanción disciplinaria, en vista de que la Alcaldía de Medellín presentó la iniciativa sin cumplir al 100% las determinaciones del manual interno de la corporación.

Lo contradicen los concejales que no asistieron y que enviaron misivas reiterando que no se trata de aprobar o no, sino de no darle trámite a un proyecto que consideran puede derivar en faltas disciplinarias. Para Daniel Duque, “los gobiernistas no han tenido reparos en continuar con el trámite, pese a las alertas de las mismas abogadas del Concejo” e insistió en que él y otros de sus compañeros no están dispuestos a violar el reglamento interno al discutir y votar el proyecto.

El pasado 1 de noviembre ya se había vivido una situación parecida, cuando fue citada una sesión para socializar el proyecto, a la que incluso asistió el secretario de Hacienda, Óscar Hurtado. Ese día, la mayoría votó por excluir dicha socialización del orden del día bajo los mismos argumentos que frustraron el primer debate este lunes.

Por el momento, queda pendiente cuál camino seguirá la coalición del gobierno, que es la que ha apoyado darle trámite al proyecto. No se esperaría que los concejales se ausenten, sino que podrían recurrir a opciones como solicitar cambiar el orden del día u otras herramientas que les quedan para no dar trámite a un proyecto que consideran no se presentó ciñéndose a las normas establecidas.