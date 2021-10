“Fue un milagro que nadie se haya matado en el trabajo de la calle Barranquilla. La empresa nunca supervisó el trabajo en altura, para lo que se requiere una persona. Nosotros pedimos eso y asignaron a una persona que nunca estuvo pendiente”, dijo Numak , uno de los artistas que trabajó en el proyecto. Joan Mateo Ariza , conocido en el mundo del arte como Jomag, vivió una experiencia similar: “Corenlaces fue ineficiente. Se supone que estaba encargada de la logística, pero no proveía los materiales para las obras y los andamios los entregaban desarmados. Hubo demasiadas dificultades. Pero lo más grave fue la seguridad de los artistas, pues el coordinador de alturas no hacía acompañamiento”.

Entonces, se contrató a la corporación Corenlaces. El valor del convenio, como se dijo al comienzo, es de $1.807 millones. El asunto no sería raro si no fuera porque esa entidad ya se había encargado de la intervención artística de la calle Barranquilla, realizada a finales de 2020. Allá se pintaron 3.100 metros cuadrados, pero la experiencia no fue grata para los artistas.

¿Favor político?

La versión de Martínez apunta a un presunto favor político. El asunto es el siguiente. El representante legal de Corenlaces es Rodrigo Elías Echeverri, hermano de la excandidata al Concejo de Medellín Margarita Echeverri. Hasta ahí, según Martínez, todo normal. La suspicacia radica en que Rodrigo y Margarita hicieron parte de la campaña a la alcaldía de Juan Carlos Vélez, quien se lanzó en 2019.

En cuanto a la falta de experiencia de la empresa, el director respondió que, en efecto, Corenlaces no tenía experiencia en temas de arte urbano. Sin embargo, eso tiene para él una justificación porque el contrato no tiene que ver con la pintura de las paredes, sino con la prestación de la logística. Esa versión de eficiencia, evidentemente, choca con lo que opinan los artistas.

“No es arte urbano”

Al margen del contrato logístico, hay otra discusión y tiene que ver con la meta de esta administración de dejar 14.000 metros cuadrados de arte urbano en la ciudad. Para lograrla se ha trabajado con base en el proyecto de Acuerdo 005 de 2020, “por medio del cual se fortalecen las expresiones de arte urbano gráfico en la ciudad”. Entre otras cosas, el documento define lineamientos para esas intervenciones, entre ellos, la libertad de los artistas a la hora de elegir el contenido de sus obras. Eso no pasó en la 4 Sur, dicen.

Esa intervención fue impuesta. Los diseños de la obra, basados en la industria textil de Medellín, fueron hechos por los profesionales de la APP. Es decir, a los artistas se les contrató para que pintaran lo ya establecido.

Por eso para Numak, Wílmar Martínez y Jomag, no es arte urbano. “Se pasó por encima de la libertad de los artistas”, dijo Jomag. “Lo de la 4 Sur no es arte urbano. No puede llamarse así. No se tuvo en cuenta los principios del acuerdo municipal y esperamos que la administración no cuente esto dentro de los 14.000 metros cuadrados que tiene como meta”, agregó Martínez.

Foronda calificó esta visión como “muy sesgada”: “No se puede pregonar que solo es arte urbano lo que unas determinadas personas hacen”.

En ese mismo sentido, dijo que la intervención de la 4 Sur es la única que se hará con diseños propios de la APP.