Que las aulas no estén vacías en las regiones

A veces las lluvias inundaban la sede de la universidad, recuerda Viviana Grajales, y los estudiantes no podían ingresar a los salones. Los docentes y recursos, dice esta joven, parecen no ser suficientes en las regiones de Antioquia y, por eso, algunos de sus compañeros no continuaron con las clases.

Esta estudiante de Comunicación Social de la Universidad de Antioquia busca reintegrarse a la institución, luego de pausar sus estudios en Urabá por motivos personales.

Pero algunos jóvenes nunca vuelven a las aulas. Y, a pesar de los esfuerzos de las universidades, la tasa de deserción en las instituciones de educación superior (públicas y privadas) del país es del 50%, según el Plan Rural de Educación Superior (2018) del Ministerio de Educación Nacional.

En Antioquia, son las universidades estatales las de mayor oferta institucional en las zonas rurales. Analizamos el panorama de la deserción en las tres instituciones públicas más grandes del departamento.