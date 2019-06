¿Qué sucedió en los parques de Medellín tras el fallo de la Corte?

“Los parques en la noche no son lugares para niños, sino para adultos. No tiene nada de malo que ellos puedan tomarse una cerveza allí, y con el aval de la Corte la vida nocturna debería regresar a ellos inmediatamente”.

Para David Suárez, abogado constitucionalista, la justificación de la Policía de seguir aplicando los artículos del Código porque la decisión de la Corte no se ha firmado y publicado está mal enfocada. “Si van a seguir ejerciendo control, no deberían hacerlo bajo ese argumento, sino amparándose en el Decreto 1844 de 2018, que también apunta a sancionar comportamientos similares y se sustenta en normas que siguen vigentes. Que la Policía diga que va a seguir aplicando sanciones porque la sentencia no ha sido publicada y firmada es un argumento bastante formalista y débil”, dijo el jurista. Por su parte, Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad, expresó el pasado 6 de junio su rechazo a la determinación de la Corte. “Respeto a las instituciones pero no puedo creer que se conciba que dentro del libre desarrollo de la personalidad esté el consumo de drogas”, dijo el mandatario.