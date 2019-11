¿Quién quedará al frente de la Alcadía de Envigado?

Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno de Antioquia, explicó que Cuervo había sido nombrada de una terna proporcionada por el partido Liberal —que avaló la candidatura de Cardona— y que, como su renuncia fue irrevocable y de efecto inmediato, la ley les exige solicitar una nueva terna para designar a otro mandatario.

“Hasta que nos remitan esa terna, el actual alcalde encargado deberá estar al mando del municipio”, manifestó.

Como faltan 36 días para que finalice el actual gobierno, ni siquiera Ramírez está segura de que se alcance a cumplir con ese trámite.

Sobre las consecuencias que eso podría traer para la ejecución de lo que falta en el Plan de Desarrollo, Ramírez se mostró tranquila, pues el nuevo alcalde hace parte del gabinete y, por lo tanto, conoce los procesos que se están desarrollando.

“La alcaldesa (Cuervo) no nos dio las razones de la renuncia. Ella estaba en periodo de vacaciones hasta ayer (el pasado domingo) y supuestamente se reintegraba. Sabemos que ella estaba ausente de la ciudad, y la intentamos localizar, pero no podíamos dejar al municipio sin alcalde. No hemos hablado con ella”, precisó.

Armando Cardona Cataño, presidente del directorio del Partido Liberal en Envigado, manifestó que aún están verificando la información de la renuncia. “Cuando la tengamos convocaremos al directorio para tener la terna a presentar”, dijo.

Hasta el mediodía de ayer, el partido no había sido notificado oficialmente de la renuncia y la solicitud de terna.