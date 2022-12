Un tufillo a revancha dejó el último trino del alcalde Daniel Quintero en el que le solicitó al presidente Gustavo Petro retirar “lo antes posible” de la junta del Metro de Medellín a dos miembros de la Junta Directiva ligados al partido Centro Democrático y que fueron designados por el entonces presidente Iván Duque.

“Pido al Presidente Petro retirar lo antes posible los miembros de la junta del Metro de Medellín que pertenecen al uribismo y que están atacando a la Alcaldía de Medellín”, escribió Quintero.

El trino es cuando menos llamativo, teniendo en cuenta que este martes el sistema de transporte masivo instauró una demanda en contra de la Alcaldía de Medellín por el incumplimiento del pago de casi $161.000 millones pertenecientes al Fondo de Estabilización Tarifaria con el que se financia el transporte público en las cuencas del sistema de buses adscrito al Metro.

Consultado frente al tema, el señor Echavarría le confirmó a este diario que fue nombrado en la junta directiva del Metro por la administración Duque desde sus inicios.

Según indicó, se vio sorprendido por el trino del alcalde ya que en la junta directiva del Metro existen personas del sector privado y del sector público que no necesariamente son de la misma tendencia política.



“Creo que esa agresividad en contra de un ciudadano del común que solo está tratando de prestarle un servicio a la ciudad sin remuneración alguna no se entiende. Tal vez, sus angustias de que poco a poco esta perdiendo toda la confianza de los medellinenses y que cada vez se nota más en la ciudad su desastrosa administración lo está llevando a estos niveles de agresividad. Sería mejor que el señor alcalde se gaste su tiempo administrando la ciudad y no insultando a una cantidad de ciudadanos via Twitter”, le dijo Echavarría a EL COLOMBIANO.

Al preguntarle si consideraba el trino como una revancha ante la demanda interpuesta por el Metro, Echavarría indicó que seguramente la decisión que tomó la junta —según él por unanimidad pero con la abstención de los funcionarios que representan al municipio— tendría irritado al mandatario.

“No está cumpliendo ni siquiera con su obligación de cubrir el déficit que se produce entre los recursos de la tarifa de los buses y los costos de este servicio de buses y que están legalmente plasmados en un convenio entre el Metro y el municipio. Existen enormes contradicciones entre los diferentes pronunciamientos que ha hecho el municipio sobre el tema. Mientras su representante en este proceso judicial niega que exista la deuda, el señor alcalde sale a decir que sí va a cancelarla”, añadió.



Echavarría mencionó que el proceso de garantizar el pago de la deuda del municipio con el Metro lleva más de un año en el cual se ha tratado de buscar fórmulas para el pago de la misma. Sin embargo, esta sigue creciendo.

“Nosotros como miembros de la junta directiva del Metro estamos en la obligación de cuidar el patrimonio y los activos del Metro. Y es por eso que todos los miembros de la junta así sea la representante del gobierno Petro, del gobernador y del resto de miembros incluyéndome a mi (y con excepción de los representantes de la administración municipal) votamos a favor de instaurar la demanda. Y no solo para cobrar lo que le debe el municipio al Metro sino para buscar la forma de terminar el convenio entre el Metro y el municipio por el servicio de buses”, apuntó Echavarría.

El trino de Quintero ya comenzó a generar reacciones. Por ejemplo el congresista Juan Espinal le pidió al mandatario que respetara la junta y sus decisiones autónomas. “Usted ha demostrado ser mezquino gobernando, pero hoy necesitamos que haga un alto en el camino y que no ponga en riesgo al Metro”, dijo el senador.

De otro lado, la bancada del Centro Democrático también se expresó indicando que las conductas del alcalde Quintero “socavan la

institucionalidad de Medellín y Antioquia”.

“El manejo irresponsable de las transferencias del municipio al Metro por parte de la actual administración en cabeza del alcalde Quintero está poniendo en riesgo la estabilidad financiera del sistema de transporte. Le exigimos al alcalde que responda al Metro por los $161.000 millones que le adeuda al sistema y que deben ir al Fondo de Estabilización de la Tarifa FET (...). Es inconcebible que el Metro haya llegado a un punto de tener que demandar a la alcaldía por los recursos que le adeuda y que son necesarios para la operación del sistema”

La bancada finalizó el comunicado haciendo un llamado al alcalde para que cese “las acciones que van en contra de la estabilidad y operación del Metro de Medellín”.