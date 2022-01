Con dosis de Moderna y Janssen se reactivará aplicación de refuerzos en Antioquia

Los visitantes, además de devolverles su tiempo de gloria a las gordas de Botero, que padecieron por su ausencia, desempolvaron los hoteles que se resistieron a cerrar sus puertas. Aunque la ocupación no se compara con la de otros parajes de la ciudad, como El Poblado, Laureles y Estadio, el 53% registrado este 2021 también supera los números de los dos años anteriores. Cosa distinta ocurre en otros sectores: si bien los comercios reportan mejoras, y el ajetreo de los vendedores de ropa y zapatos parece volver a la normalidad, los frentes de educación y cultura no logran reponerse. Los primeros tienen puestas las esperanzas en el retorno a la presencialidad, mientras que los segundos, menos optimistas, todavía agonizan.

Fenalco Antioquia todavía no cuenta con un consolidado del año que pasó. Pese a ello, una encuesta realizada por la federación de comerciantes en el trimestre julio - septiembre arroja algunas pistas. Entonces, el 58% de sus afiliados indicó que las ventas eran iguales o mejores a las de 2020. Esto contrasta con la baja de empresas activas en la Cámara de Comercio de Medellín ese año, según la economista Claudia Bustamante, pues el número de registros se redujo en 13%. Además del comercio al por mayor y al por menor, la reparación de vehículos y motocicletas (-1.008), alojamiento y servicios de comida (-558) y las manufacturas (-354) registraron bajas en sus empresas activas. Pero estos negocios no cerraron, necesariamente, aclara Bustamante: buena parte aterrizó en la informalidad o trasladó sus actividades a sus domicilios. Luego, superado el primer trimestre del año que pasó, vino el optimismo, y los medellinenses volvieron a gastar y a endeudarse. Los números de Asoguayaquil, asociación que aglutina a 16.000 comercios del Centro, esbozan dicho cambio: la compra de vestuario y calzado creció casi 20% respecto a 2019 (de -40% fue en 2020) y la de tecnología y productos para el hogar se ubicó en -30% respecto al mismo año, pero se recuperó del -60% de 2020. La vacancia de unidades comerciales también se niveló. Dice Janneth Zuleta, presidenta de la asociación, que esta se encuentra en 10%, cuando en 2020 llegó hasta el 30%. La paradoja, sin embargo, es que previo a la pandemia los locales permanecían llenos.

La crisis que agobia al sector cultural no es menor en el Centro. Por el contrario, Sergio Restrepo, coordinador del Claustro de Comfama, confirma esta instantánea: los artistas están pidiendo apoyo para la venta de sus contenidos, hay grupos que están cerrando y no son pocas las alertas que se han emitido. Cristóbal Peláez, director del Matacandelas, respalda esa lectura: dos años se tardará ese teatro para recuperarse financieramente, pues, según sus cuentas, la ocupación diaria todavía no supera las 100 sillas, cuando antes de la pandemia se llenaban las 150 disponibles. De hecho, 27 salas de teatro le presentaron a la Alcaldía un plan de salvamento para mantener en pie su operación. El SOS fue en mayo pasado y ascendía a los $12.930 millones. Pero este no es el único renglón que padece: el Museo de Antioquia tampoco logra recobrar sus visitantes habituales. Aunque la afluencia subió en 2021 respecto a 2020, con 23.023 ingresos pagos más y 12.492 gratuitos, los números están muy por debajo en comparación con 2019. La escena que aglutina este captura tiene poco de alentadora: la Alcaldía recortó la billetera de la cultura para este año, pasando de $126.439 millones (2019), $98.584 millones (2020) y $96.970 millones (2021), a $85.368 millones. Una intervención del sector cultural es la que hoy, paradójicamente, reactiva a otros sectores: con $22.000 millones, de los $54.000 destinados para la renovación del Claustro de Comfama, avanza la recuperación de los trabajadores de la construcción.