El tema no fue solo anecdótico. Restrepo tampoco tuvo respaldo del equipo de Comunicaciones, en cabeza del secretario Juan José Aux, para convocar a una atención a medios el pasado lunes. La invitación no se hizo por los canales oficiales, como es común para respetar la línea comunicacional de la administración, por lo cual el alcalde (e) tuvo que convocar a través de su equipo de confianza, que lo acompaña en su rol como alto comisionado de paz del gobierno nacional.

El boicoteo ha tomado fuerza y algunos de los episodios han trascendido al escenario público, si bien, otros se han quedado en la escena privada. Tal es la renuencia, que en el grupo de prensa que la Alcaldía tiene en WhatsApp, en el que están periodistas de todos los medios de comunicación, no se ha replicado, como suele hacerse, ningún trino publicado por el alcalde (e).

Con diligencia ha actuado el gabinete de la Alcaldía de Medellín para acatar la instrucción de su suspendido jefe Daniel Quintero de no obedecerle a Juan Camilo Restrepo, designado como alcalde (e) mientras el presidente Iván Duque decide quién tomará las riendas de la ciudad entre la terna presentada por el movimiento Independientes o hasta que algún posible fallo restituya a Quintero a sus funciones.

Esta orden llegó después de que Restrepo oficializara la solicitud de una auditoría forense a la Alcaldía ante la Contraloría General de la República (CGR). Y aunque no se dijo si hay alguna sospecha específica al respecto, sobre la administración municipal pesan varias denuncias y quejas por presuntas irregularidades en dependencias como el Inder, Buen Comienzo, la Secretaría de Inclusión Social, el Dagrd, Metroparques, EPM y Telemedellín, entre otras.

Asimismo, entre los últimos momentos de renuencia del gabinete con Restrepo se cuenta la circular que el secretario privado, Juan David Duque, les envió a los funcionarios advirtiendo que no entreguen información a un tercero sin la autorización de sus jefes inmediatos.

Lo que hoy persiste como una renuencia a trabajar con el designado alcalde se veía venir incluso desde el viernes pasado, cuando los funcionarios no solo vistieron las camisetas con la cara de Quintero en su primer encuentro con Restrepo, sino que también hicieron un pronunciamiento conjunto de “resistencia”, que se sumó al discurso de Villamizar, quien entre lágrimas dejó por sentado que no van a recibir instrucciones de alguien a quien no reconocen como alcalde.

No obstante, Restrepo se ha sostenido en hacer sentir en el equipo que él es quien tiene el mando de la administración municipal, aunque sea de forma temporal. El pasado domingo, tanto Quintero como Villamizar publicaron el pantallazo de una conversación en la que el alcalde (e) le pide a ella cancelar un consejo de Gobierno que él no convocó y que se realizaría el lunes siguiente.

“Solicito sea cancelado, gracias. Si se hace, es contra mi voluntad”, le manifestó Restrepo, quien luego explicó que independiente de quién sea el alcalde, los funcionarios deben cumplir: “Ellos no fueron elegidos por voto popular y sobre ellos caben actuaciones”.