Recorrido por la Medellín que empieza a quedarse en pausa

El Metro informó que, solo desde las 4:15 a.m. hasta las 10:00 a.m. de ayer, el sistema transportó 357.925 pasajeros. “En la misma franja horaria del lunes 24 de febrero (con pico y placa regular), se movilizaron 446.854 pasajeros. Es decir, se presentó una reducción del 19,9 % (88.929)”, indicó la compañía.

En Belén no hubo distracciones en el colegio Benjamín Herrera, a donde no llegó ningún estudiante uniformado, pero sí uno que arribó a preguntar si se sabía hasta cuándo estarían por fuera de las aulas.

Entre las 6:00 a.m. y las 7.00 a.m. las vías de la ciudad presentaban una disminución del parque automotor, previo al inicio del pico y placa. Las puertas de colegios y universidades estaban cerradas y la plazoleta del centro administrativo La Alpujarra, que tiene gran flujo de personas desde temprano, estaba casi vacía.

Henry Marín atiende uno de los kioscos a las afueras de la U. de A. Junto a su negocio hay otro de jugos cuyo dueño suele madrugar más. Sin embargo, como la universidad está casi vacía, pues solo hay algunos empleados y profesores planeando cómo seguir las clases virtuales, su vecino decidió no abrir y él dice que en su tienda las ventas bajaron.

“Aquí tengo que pagar arriendo, servicios, entonces no es como que uno pueda cerrar y ya. Los impuestos siguen llegando, los gastos de la casa no paran. Me preocupa saber hasta cuándo seguirá esto así”, expresó.

Pero su autocuidado no es cuestión menor. Al manejar tanto dinero en efectivo, compró un tarro grande de gel antibacterial que usa luego de cada transacción, aunque debido al riesgo frente al Covid-19 por estos días esa medida de precaución sea corta.

Ese mismo desinfectante es el que tiene Octavio Arbeláez en el mostrador de su panadería en el barrio Sevilla, que no solo lo usa él o sus empleados, sino que lo ofrece a los clientes que lo soliciten.

En su local han estado muy pendientes de las noticias y quieren seguir al pie de la letra todas las recomendaciones de las autoridades. “También reforzamos la limpieza de la loza y todo lo que usamos en la panadería”, dijo.

Según Arbeláez, las ventas han caído en un 60 %, pero no solo desde ayer, porque el temor por el covid-19 ya se habría manifestado desde la semana pasada. Agregó que su negocio seguirá abierto mientras las autoridades no indiquen lo contrario.

“Hasta que la autoridad de sanidad nos diga que podemos prestar servicio, lo haremos. Si nos dicen que se debe cerrar, pues cerramos, porque sabemos que tenemos que ayudar entre todos para superar este problema”, expresó.

A un costado del centro comercial Unicentro, una tienda de artes y diseño también sufre el impacto por la cancelación de clases en la Universidad Pontificia Bolivariana.

María Alejandra Ruiz, responsable del lugar, indicó que en un día habitual, entre 8:00 a.m. y 9:00 a.m., ingresan a la tienda entre 15 y 20 personas, mientras que ayer, en ese mismo rango horario, solo llegaron tres clientes al local.

Junto a las otras trabajadoras del lugar, ella expresó que tiene muchas dudas y espera qué directriz tienen desde la gerencia de la cadena comercial. Entre tanto, todas siguen una estricta rutina de higiene para evitar contagiarse del virus mientras están allí.

“Para nosotros no sería lo mejor parar, nos afectaría como empleados, pero si al final es necesario hacerlo para cuidar nuestra salud y la de los demás, lo asumiremos con responsabilidad”, dijo Ruiz.

Mientras atendía a unos clientes, la cajera de una tienda de café manifestaba resignación frente a la situación. “Yo no puedo irme porque no me van a pagar, entonces tengo que seguir trabajando aunque aquí estoy más expuesta. No todos tenemos esa facilidad de trabajar desde la casa. ¿Quién va a velar por mis gastos? Esa es la pregunta”.