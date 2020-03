Red vial de Antioquia, en vilo por falta de recursos

Y, aunque está cada vez más deteriorada, según Juan Pablo López , secretario de Infraestructura de Antioquia, los recursos no alcanzan para su adecuado mantenimiento. Los ingresos que se destinan para este fin, apuntó, provienen de la sobretasa del ACPM: son $40.000 millones para más de 4.500 kilómetros.

La vía principal, de 66 kilómetros y sin pavimentar, puede aumentar hasta dos horas el trayecto de una camioneta entre Peque y Uramita. Los 10 kilómetros de vías terciarias, que conectan a un corregimiento y una vereda, no reciben intervenciones de mejora desde 2015.

Alejandro Maya Martínez, director de la Agencia de Seguridad Vial y viceministro de Transporte en el gobierno de Santos, recordó que las conexiones que se dan entre los municipios son a través de vías con tráficos promedios diarios muy bajos, por lo que hacer un proyecto para financiarlo a través de un esquema de asociación público -privada (APP) es complejo y no daría un cierre financiero.

Agregó que, aunque la responsabilidad legal en el mantenimiento de estas vías es de los departamentos, la búsqueda de recursos sí puede apalancar a través de la Nación y que, incluso, esto ya se ha hecho en el pasado con proyectos como el Plan 3.500, diseñado para apoyar desde el Gobierno la reconstrucción de muchas vías departamentales.

Luego, indicó, se introdujeron los Planes Viales Departamentales, que estaban financiados con créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esos apoyos dependerán del espacio fiscal que pueda tener el Gobierno Nacional en su momento.

Maya concluyó, además, que es posible pensar en un mecanismo de financiación como la valorización, un esquema que no ha sido usado por los departamentos y que está contemplado por la Ley. Eso sí: El Departamento no lo podría implementar si los municipios no están de acuerdo en desarrollarlo.

“Una vía en buenas condiciones aumenta el valor de las propiedades aledañas y se puede capturar parte de ese valor para financiar la obra. La aplicación tiene que estar compartida con los municipios, que son los que cobran el predial”, concluyó.

Mientras tanto, algunos municipios como Peque siguen esperando más agilidad para atender el problema. Faber Hernández, alcalde de este municipio, precisó que esta es una deuda departamental, sobre todo con la única vía de acceso que los conecta con el resto de Antioquia: “Somos de los pocos municipios cuya vía principal no tiene pavimentación. Los mantenimientos son muy pocos y eso dificulta el comercio y la economía”.