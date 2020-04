“Relajados” ponen a todos en riesgo

A eso le agregó que la indisciplina de la comunidad no va a ayudar a mitigar la emergencia. “Veo gente relajándose. Sólo hemos ganado tiempo. Lo más duro está por venir”, fue la advertencia de Quintero.

El médico internista e infectólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, Juan Carlos Cataño Correa, manifestó que, desde su punto de vista, las palabras y las cifras entregadas por el alcalde, aunque alarmistas, no están alejadas de la realidad.

Dijo que los virus, cuando llegan a un lugar, no se van, y como Quintero no hizo énfasis en un lapso de tiempo específico, su estimación puede ser acertada. Incluso, mencionó Cataño, pasó con el virus H1N1, que todavía cobra algunas víctimas, pero como “se volvió paisaje”, no suena tanto como el nuevo coronavirus.

“Los virus tienen ciclos que hacen que se repitan, por ejemplo en época de lluvias son comunes los respiratorios y muchos pacientes deben ser hospitalizados”, agregó.

Por este motivo, el infectólogo indicó que la covid-19 no desaparecerá de aquí a agosto o septiembre, y que tal como lo expresó el alcalde, la cuarentena es una medida que permite ganar tiempo para preparar el sistema de salud, educar a la gente, capacitar al personal médico y esperar la llegada de una vacuna.

“Aunque puede parecer alarmista, el mensaje (de Quintero) es acertado, porque la gente no se puede relajar. Es preferible advertirlo de esa manera a tener a las personas despreocupadas pensando que se trata de una gripa sencilla, sin dimensionar el alcance que ha tenido en tan poco tiempo”, señaló Cataño.

Eso sí, fue enfático al observar que ese nivel de contagios, de dos a tres millones en un área metropolitana que está cerca de los cuatro millones de habitantes, no se dará en un par de meses, sino que corresponde a lo que puede suceder a lo largo del tiempo, más allá de un año, pues se estima que el 80 % de los ciudadanos podrían contraer el nuevo coronavirus y padecerlo de forma leve.

“Es posible que todos en algún momento tengamos este virus, por el alto nivel de contagio que tiene comparado con otros, pero la cuestión es que no estemos todos infectados al mismo tiempo”, concluyó Cataño.