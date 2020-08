MAURICIO RESTREPO G.

Gerente de EPM entre enero de 1995 y diciembre de 1998

ANÁLISIS

“ El alcalde no puede desconocer la junta”

“Con lo que ocurrió se divide la historia de EPM en dos, una entidad en la que siempre se ha distinguido por su gestión empresarial y social. Pienso que el alcalde Daniel Quintero debe convocar en estos momentos a personas de muy altas calidades académicas y empresariales para que la entidad pueda retomar su rumbo. Es una crisis administrativa que no había tenido la empresa en sus 65 años de historia. Respaldamos la decisión de la gerencia de avanzar con los procesos jurídicos para tratar de recuperar esos sobrecostos que ha tenido Hidroituango y que hoy sobrepasan los $5 billones. Esa decisión es independiente de la gestión administrativa de la junta directiva, que es el máximo organismo decisorio y es la que tiene que estudiar y determinar cuáles son las acciones legales que la entidad debe tomar ante la contingencia del proyecto hidroeléctrico. Es tan trascendental que la junta apruebe esas decisiones porque fue la misma corporación la que determinó el desarrollo de los hitos de Hidroituango. La Junta debe conocer con exactitud los pormenores del proyecto y dar el visto bueno, por más autonomía que tenga el alcalde, la junta es el máximo organismo rector y es a la que le corresponde participar activamente en las decisiones. El alcalde, como presidente de la junta, en ningún momento puede desconocer a los demás integrantes. Me preocupa que esta situación ocurra sobre todo en situaciones como la actual, en medio de esta pandemia cuando lo que se requiere es entendimiento de las entidades del Estado para solucionar y darle mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. El alcalde no le ha explicado a la opinión pública las razones por las que no estudió la demanda (a los consorcios de Hidroituango) con su junta. Esa posición no genera confianza. ¿Qué estarán pensando las calificadoras de riesgo internacional sobre la gestión de EPM?”.