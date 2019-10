Renuncias en tramo final de la alcaldía

Juan Carlos Arenas, docente e investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, cuestionó que una campaña le sustraiga funcionarios a la alcaldía porque esto produce un desbalance en la contienda política que se debe regir por el principio del equilibrio.

“En el caso del candidato la norma es clara y renunció hace meses para no inhabilitarse, pero esta estrategia, aunque no es ilegal, me parece indebida porque los funcionarios que se desvinculan cuentan con información privilegiada que no tienen las demás candidaturas”, opinó.

Arenas recalcó, además, que aunque no es nueva esta práctica sorprende un poco que hayan esperado hasta la recta final de la administración para tomar estas decisiones.