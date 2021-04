mauricio restrepo

Gerente de EPM entre 1995 y 1997

ANÁLISIS

“EPM no puede seguir a la deriva”

Es histórico que EPM, en menos de año y medio y en una sola administración, vaya a ajustar cuatro gerentes. Esto genera mucha inestabilidad e incertidumbre. Hoy se abre un debate frente a las empresas públicas. La Alcaldía, con sus decisiones, afecta de manera grave el convenio de gobernabilidad. Estas situaciones ponen en riesgo la institucionalidad de la empresa. Con la renuncia del gerente se afecta la confianza y la credibilidad. La fortaleza económica y financiera de EPM se sigue debilitando. Ojalá el alcalde de Medellín adelante un proceso amplio, transparente, por medio del cual elija al mejor candidato para que asuma las riendas de EPM. Invito al alcalde, a la junta directiva y al Concejo de Medellín a que sigamos estando ahí, a que EPM continúe estando fuerte y se logre una gestión empresarial planificada y eficiente. Yo esperaba, con todo el respeto, que el gerente asignado demostrara sus cualidades profesionales y humanas. Había que darle unos días por lo menos. Sin embargo, habiendo tomado la decisión, debe quedar claro que esto no puede pasar más en EPM. La empresa necesita estabilidad. El nuevo gerente debe tener alta calidad humana y un gran conocimiento de los servicios públicos domiciliarios; debe tener una gran trayectoria profesional. Esta es la segunda empresa del país y no podemos darnos el lujo de improvisar. Medellín tiene que tener un gerente de muy altas calidades para que lidere unos activos que superan los 70 billones de pesos. El nuevo gerente deberá estar a la altura de proyectos como Hidroituango y la operación de Afinia, en la costa Caribe. También debe ejecutar el plan de expansión de acueducto y de gas. Como último, EPM no puede seguir caminando a la deriva. Tenemos que retomar el camino del diálogo.