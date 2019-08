Reparación de los cables aéreos de Antioquia, a la espera de estudio

“Eso no es un problema de la Gobernación, sino prácticamente de los municipios (...) Hemos dicho que arreglamos el cable y que se lo entregamos al municipio o a una entidad sin ánimo de lucro para que lo maneje. Pero eso es como regalarles un bus y que nos pasen todos los días la cuenta de cobro de la gasolina, del taller, de los seguros y del conductor”, dijo Pérez.

A pesar de eso, su mensaje no fue alentador para los municipios afectados. El mandatario seccional reiteró que la Gobernación está en disposición de entregar los teleféricos arreglados, pero que deben ser las administraciones municipales las que se encarguen de su futuro mantenimiento y operación, a través de las alcaldías o de las juntas de acción comunal.

Y no han variado las mismas dificultades que EL COLOMBIANO evidenció en un informe el pasado 9 de junio de 2019. En los teleféricos del departamento continúa la parálisis por falta de reparaciones y recursos.

Los problemas en estos sistemas comenzaron en 2011, puesto que las alcaldías no recolectaban en pasajes lo suficiente para financiar el mantenimiento de los cables, a pesar de la buena acogida que tuvieron en sus inicios.

Jorge Andrés Pérez, alcalde de Jericó, explicó que el cable del municipio cuenta con servicio de vigilancia, aunque está cerrado y es necesario realizar una revisión técnica minuciosa al sistemas electromecánico para poder determinar el costo del mantenimiento.

A pesar de eso, indicó, ha habido una voluntad cerrada por parte de la Gobernación para recuperarlos. Añadió que el municipio no tiene presupuesto para hacerles esas reparaciones, que en el caso de Jericó ascienden a los 1.000 millones de pesos.

“Nosotros no nos hemos negado. Por el contrario, le hemos solicitado a la Gobernación la importancia del cable para la oferta turística y le reiteramos que le hemos ofrecido fórmulas, pero la Gobernación no las ha analizado. Y no es el momento ahora, faltan escasos cinco meses”, indicó el alcalde .