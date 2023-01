En aquel espacio, la gerente sostuvo que durante los próximos seis meses esa EPS tendrá que hacer un esfuerzo importante para sanear sus finanzas y lograr que el próximo 28 de julio la Supersalud no emprenda una intervención.

“Se logró una prórroga de seis meses, la verdad Savia iba a ser intervenida, ese era un poco el mensaje que teníamos del Gobierno Nacional. Se logró a pesar de un tema estructural, que es la diferencia de la UPC y los altos costos en salud de Antioquia. Esto sobrepasa la capacidad de cualquier administración. Tenemos seis meses en donde tenemos que hacer un plan de choque con quince acciones muy fuertes, sobre todo en lo financiero”, dijo la gerente Bustamante en ese espacio.

Tras la intervención de la gerente, el alcalde Quintero planteó que la Alcaldía de Medellín se ha negado a capitalizar la EPS, temiendo verse involucrado en una investigación.

“A mí me han pedido varias veces que capitalicemos a Savia. ¿Por qué no podemos hacerlo de forma particular? Porque Savia, por estar en ese proceso posiblemente de intervención o liquidación, implica que si yo le pongo recursos públicos a eso quedo expuesto eventualmente a una investigación”, dijo Quintero.

A renglón seguido, el mandatario local le trasladó al Gobierno Nacional la responsabilidad por el futuro de la EPS, señalando que una reforma en la UPC (Unidad de Pago Por Capitación) es fundamental para que Savia pueda resolver estructuralmente su déficit y hacer más viable una inyección de recursos.