Otras muertes trágicas de personas cercanas al reguetonero yerno de presunta informante de la DEA asesinada en Medellín

Ante la muerte de la era su exnovia en ese año (2022) el cantante de reggaeton Pipe Calderón se pronunció por medio de sus redes sociales, pocas horas después de enterarse del fallecimiento de la que también fue su prometida en el pasado: “La verdad no sabía si hacer esta historia, lamento hacer este tipo de historias, sobre todo cuando es de un ser querido que se va y pues, como una persona tan joven como Carolina, mi ex. Me dieron la noticia que se murió, así que, pues, obviamente yo no lo podía creer todavía, llamé a la mamá y me dice que sí, que se murió, que estaba en Italia. La verdad no quise preguntar muchos detalles por respeto”, contó Calderón.

“No había hablado aquí la verdad porque me parece tenaz, yo creo que nadie está preparado para ese tipo de cosas, así que le pido muchísimo respeto por la familia de Carolina. Le deseo mucha paz, que Dios la tenga en su gloria y a la familia mucha fortaleza”, concluyó Pipe en sus redes sociales.

Tiempo después, según contó el cantante paisa en una entrevista para el canal de YouTube de Laura Acuña, que la relación que tuvo con Vidal de 10 meses terminó porque su amor, que se consagró y se dio en la pandemia, durante la cuarentena, habría cambiado luego de salir y volver a la realidad.

“Yo tuve una relación muy bonita, pero como fue en la cuarentena no fue una relación normal, o sea, fueron encerrados literal, terminamos viviendo juntos, pues, por la cuarentena. Entonces sí, convivimos prácticamente durante un año, cuando empezaron a abrirse nuevamente las cosas, empezamos a salir y pues no sé, como que ahí ya no fluyó tanto la relación”, detalló Calderón en ese programa.

