A medida que las horas pasaban, la incertidumbre arreciaba. Los familiares recibieron ayuda psicológica con charlas sobre el manejo emocional de crisis. Durante la mañana y la tarde, ensimismados, la pasaron recibiendo noticias a cuentagotas: que llegó una nueva motobomba para sacar el agua, que salvamento minero está al frente de la operación. Pero ninguna certeza, ni un hecho del que pudieran aferrarse.

Zurly, pese a que no durmió un minuto durante la noche, comentó que se iba a ir hasta el final. “Acá voy a estar y a él lo voy a amar siempre”, dijo, en medio del silencio casi inquebrantable de los demás familiares.

La dificultad en las labores de rescate radica en que la parte baja de la mina quedó bajo el agua. No se sabe, ni se puede calcular, cuánta agua inundó lo más profundo. Los bomberos, liderados por la Agencia Nacional Minera y Salvamento Minero, instalaron dos mangueras que comenzaron a evacuar el líquido. Desde la mañana, a los familiares les dijeron que traerían una nueva motobomba. Con impaciencia esperaron hasta pasado el mediodía, cuando un camión llegó con una enorme manguera. El siguiente reto fue desenrollarla y bajarla hasta lo profundo, bajo el calor asfixiante y la humedad que aplasta. Las dos primeras sacaban una seis pulgadas de agua, es decir, unos 30 litros por segundo, según cuentas a vuelo de pájaro.

Rubén Darío Gómez es uno de los socios de la mina Nueva Nechí. Adquirió el predio en 2020, pero la mina tiene, según sus cuentas, 50 años de explotación. Gómez dice que es una mina seca, en la que ni siquiera vale la pena tener una motobomba grande. Por eso la inundación los sorprendió.

La hipótesis, que más parece una certeza, es que cerca de Nueva Nechí había una mina abandonada que no fue reportada. Es decir, alguien penetró en la tierra, la explotó, la dejó inundar y no dijo nada. “Creemos que esto es culpa de unos trabajos abandonados y no registrados. Al parecer, ellos traspasaron los linderos de la mina Nechí. En la topografía nuestra no había registro de esa mina. Entonces, cuando nuestros muchachos avanzaban, se encontraron con esa bolsa de agua de frente”, comentó Gómez.