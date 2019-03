Reserva El Trianón, un bosque de paz en plena urbe

-Al principio éramos trece personas unidas para luchar para que en ese lugar no se construyera nada. La lucha fue dura, nos tocó empezar a documentarnos acerca de la historia para sustentar nuestro clamor de que se conservara el humedal; y en esa búsqueda descubrimos que al sitio le decían La Laguna, porque había un espejo de agua y hasta iban los niños de las escuelas a coger ranitas para sus experimentos de biología-, recuerda Hilda Elena, que hoy es coordinadora general de Ecohumedales, una organización cívica que nació para luchar por la defensa de este humedal y otros que, asegura, existen en la localidad y que tal vez no son tan visibles.

Parece exageración, pero no lo es. Un envigadeño residente en cualquier casa o edificio en barrios como El Dorado o El Trianón puede, en menos de cinco minutos, dejar de escuchar el ruido, a veces infernal, de los carros y motos, y pasar a disfrutar la paz que emana del sonido de una quebrada que baja cristalina entre las montañas o el sonido musical que emiten las ramas de los árboles y los arbustos cuando los sacude el viento.

Ese mismo ciudadano también puede cambiar, si desea, los pitos de los autos por los cantos de más de 22 especies de aves que vuelan entre las copas de las árboles de La Heliodora. Y puede pasar, en ese mismo tiempo, de una calle en la que esquiva motos que suben y bajan raudas por la vía, a estar parado en las piedras de una quebrada escuchando el sonido melodioso de unos guaduales que se mecen en los bordes del afluente, como sucede en La Heliodora.

Ambos lugares están conectados, pero el acceso para los ciudadanos empieza en el parque lineal La Heliodora, que está al borde de la calle 41B sur con la carrera 34. El ingreso es libre.

Es un espacio con gimnasios, aula ambiental, auditorio al aire libre y senderos para caminar. Todo enmarcado en jardines y árboles que sirven de morada a decenas de especies faunísticas, entre aves, insectos y roedores, como ardillas, zarigüeyas y murciélagos.

-Ese pájaro que ven ahí es un barranquero andino, tiene los ojos rojos para poder ver de noche y cazar grillos y culebras-, dice un vigilante del lugar.

-El concepto de área protegida de recreación tiene que ver con la combinación de servicios ecosistémicos para que haya preservación de la biodiversidad y, hasta cierto punto, de las especies nativas, pero también abrir espacios para la educación, la recreación y que las personas tengan contacto con los animales y las plantas, apunta Brigitte Baptiste, directora del Instituto Alexánder Von Humboldt.

Por eso, en el parque hay lugares especiales: uno es una caseta ecológica hecha con botellas de plástico, en la que los niños y jóvenes de los colegios de Envigado aprenden sobre temas ambientales y de reciclaje. El otro es un orquideorama que poco a poco se ha ido convirtiendo en un santuario para la Restrepia, una orquídea nativa de la reserva y de la que hay identificadas cerca de 32 especies.

En la actualidad se trabaja en la adecuación de un sendero para llegar a la quebrada La Heliodora, buscando que la gente pueda disfrutar del afluente caminando entre sus piedras o para que se detenga en sus aguas a escuchar el sonido del bosque nativo, que poco a poco ha ido creciendo después de un tiempo en el que se había perdido.

Nora Elena Moreno Rave, socióloga ambientalista y coordinadora de Parques de la Secretaría del Medio Ambiente, pide que la gente acuda al parque y lo disfrute.

-No se puede proteger lo que no se conoce, por eso la invitación a la gente es a que venga a conocer el parque, que participe en los talleres artísticos y culturales, que se encuentre y disfrute. Este parque tiene cosas muy bellas cuando hace cuatro años estaba abandonado; trajimos mariposas, que no había, hay abejas, ha bajado hasta el zorrito-, dice con emoción.

Yarumos, balsos, guaduales, ceibas de la especie cocodrilo y palmas de cera, entre otras, son algunas de las más de 300 especies de flora y los 1.657 individuos arbóreos que tiene la reserva.

La fauna incluye 116 especies, entre ellas la Pollita de agua, que permitió identificar el humedal, y la Guacharaca, que sobresalen entre en un total de 70 especies de aves.

-En el mantenimiento de estas áreas, en la presente administración, hemos invertido cerca de $1.000 millones, son lugares de muy alto valor ecológico-, recalca el secretario del Medio Ambiente de Envigado, César Mora Arias.

Los habitantes del Valle de Aburrá no deben perderse la oportunidad de disfrutar este sitio. Solo como terapia vale la pena la experiencia. Tan espléndido es el paisaje, que hasta su silencio fue declarado bajo protección, es decir, los sonidos acústicos que emanan de los seres vivos que habitan este lugar, este oasis... .