Dejar la cárcel y no contar con una mano amiga, una estrategia de acompañamiento, pública o privada, que ayude a los reos a cruzar el puente de regreso a la sociedad es abandonarlos a su ya menguada suerte. Sin ese apoyo la vida para quien deja la prisión no será más que una sombra, un eterno divagar invocando una segunda oportunidad, un perdón o un empleo que pocos están dispuestos a conceder en una sociedad que cierra puertas y no cree en lágrimas ni arrepentimientos.

El pasado carcelario es una...