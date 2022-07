Muy mal cayó que el alcalde Daniel Quintero les dijera a los habitantes del barrio Villatina que la administración no ha solucionado el riesgo que corren varias familias por un derrumbe de hace más de un año en el sector porque el dinero para hacerlo resultaría de la venta de las acciones que EPM tiene en UNE, proyecto negado en primer debate en el Concejo y que está en trámite de apelación. La realidad es que la gestión del riesgo no tiene nada qué ver con la venta de esas acciones, incluso, el mismo Quintero dijo varias veces que el dinero no entraría a esta Alcaldía, sino a la próxima.

Por otro lado, la ponencia del proyecto de acuerdo establece que el monto obtenido sería solo para el plan de inversiones de EPM, y no para frentes distintos.

Lo cierto es que todo se polemizó ayer en el consejo de gobierno del gabinete municipal, cuando el alcalde se refirió a una celebración simbólica que hicieron en Villatina para “conmemorar” un año del derrumbe que afecta al sector. En el acto estuvo el concejal del Centro Democrático, Sebastián López, quien criticó la ausencia de acciones contundentes con la comunidad.

Ante esto, Quintero respondió que en lugar de estar “celebrando” el año del derrumbe, deberían celebrar los 10 meses que se cumplen desde que se presentó la propuesta para vender las acciones que quedan de UNE y que no prosperó porque algunos corporados, entre ellos López, la votaron negativa. Un detalle es que en la comisión en la que se negó el proyecto también votaron en contra Simón Molina (CD), Simón Pérez (Todos Juntos) y Daniel Duque (Partido Verde). “Deberían celebrar los 10 meses del proyecto que se presentó para recuperar $2,8 billones con los que se hubiera podido resolver eso (el derrumbe)”, dijo Quintero.

Villatina sigue esperando

Tras conocerse la respuesta del alcalde, López recordó que el mismo Quintero sostuvo que ese dinero no sería usado por esta Alcaldía y retomó las declaraciones que quedaron grabadas en un video. En él se oye al alcalde decir: “No hay concejal de Medellín que no sepa que esta plata no le llegaría a esta administración, le llegaría a la próxima administración”. Los habitantes de Villatina se quedaron esperando el pasado 30 de junio al alcalde en el acto simbólico, que no tenía un objetivo distinto a llamar la atención de la administración para que haga las intervenciones necesarias antes de que suceda una tragedia.