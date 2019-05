¿Levantará Bello la restricción de buses por la Autopista Norte?

Este martes se reunieron las alcaldías del Norte del Valle de Aburrá para discutir la decisión que tomó Bello de prohibir la circulación de buses por la Autopista Norte. En la reunión, los municipios afectados plantearon alternativas debido a que los más afectados son los ciudadanos.

Copacabana, Girardota y Barbosa, en compañía del Área Metropolitana y expertos en movilidad, expusieron ante el alcalde de Bello, César Suárez Mira, y su equipo de Tránsito, las consideraciones según las cuales el 20 % de los usuarios de los tres municipios sintieron el impacto de la medida y por ello pidieron modificarla.

No obstante, la administración de Bello aún no tomará una decisión, pues se espera que a lo largo del día estudie las peticiones de los voceros de las otras localidades y a más tardar este miércoles se conozca si la restricción se levanta del todo o se flexibiliza, implementando una doble ruta que no limite totalmente en tránsito por la vía en cuestión.

¿Qué pasó en la reunión?

El alcalde de Girardota, Vladimir Jaramillo, reveló que manifestaron estar en desacuerdo con la medida implementada en la Autopista Norte. Con la salida de los buses de esta vía, expresó el mandatario, los más afectados son los estratos bajos, que deben caminar kilómetros para llegar a su destino o en su defecto pagar doble pasaje, pues las rutas que van ahora por la Regional no les convienen.

“Están en pugna varios derechos de la gente: a la salud, a la movilidad, al trabajo. Por eso el alcalde Suárez Mira nos dijo que reconsiderará la decisión para no ser tan severos. Muchos de quienes viven en nuestros municipios trabajan en Bello y viceversa. Necesitan pasar por esa vía porque nuestras localidades están interconectadas, esto es un área metropolitana”, indicó.

Durante la mesa que reunió a los cuatro territorios del norte del Aburrá, se habló de que la Autopista Norte no es de carácter nacional, sino que la administra Bello, por lo cual el alto tráfico vehicular, la contaminación y el deterioro de la malla vial son factores que debe asumir la alcaldía local.

Esos son los argumentos de Suárez Mira para mantener la restricción de buses, excepto los integrados del metro, pero el Área Metropolitana, según pudo conocer EL COLOMBIANO, solicitó conciliar y buscar una alternativa que no genere tantas afectaciones a los usuarios.

El traslado de gran parte de las rutas hacia la Regional también afecta a un 30 % de la población de Bello, de acuerdo a cifras de esta entidad, que deben desplazarse a los municipios del norte por trámites, educación, trabajo, entre otros asuntos.

“La mesa fue de socialización. Propusimos algunas alternativas y el alcalde Suárez Mira nos prometió una respuesta luego de estudiar nuestras propuestas”, dijo Alina Marcela Restrepo, alcaldesa de Barbosa.

La idea de la doble ruta

El alcalde Jaramillo explicó que una de las propuestas para solucionar este inconveniente es establecer al menos algunas rutas para los tres municipios afectados, de tal manera que los usuarios que deben transitar por Bello para llegar al norte tengan esta posibilidad sin sobrecostos.

“De esta manera algunos buses irían por la Autopista Norte y otros sí quedarían circulando solo por la Regional. Esperamos que la Alcaldía de Bello piense en nuestra propuesta con cabeza fría, sin desconocer tampoco que entendemos la lógica de las razones que llevaron al municipio a aplicar esta restricción”, expresó.

Por su parte, la alcaldesa de Barbosa confesó que vio buena voluntad de Bello para ponderar el tema social y confía en que la decisión que se tome será en beneficio de la ciudadanía.