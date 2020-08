Néstor J. Restrepo

Doctor en Comunicación Política y profesor de Eafit

ANÁLISIS

“Transparencia sobre lo que pretenden con la empresa”

En EPM se veía venir algo como lo que está pasando. A partir de Hidroituango se estaban develando problemas estructurales, con sobrecostos que no estaba claro quién iba a asumir. Podría uno intuir que los ciudadanos de a pie íbamos a cubrirlos y que faltaba conocer los responsables. Desde ese punto de vista, tiene razón el alcalde en llamar la atención. El problema radica en la forma cómo lo hace, dándole un golpe a la mesa y dejando sin autoridad a la junta directiva que era fundamental dentro de la disciplina empresarial que ha caracterizado a EPM, tomando decisiones en conjunto. Es la primera vez que un alcalde determina tomar decisiones unilateralmente. Lo segundo es que le faltó a la élite paisa hacer una autocrítica en las formas cómo estaba manejando las cosas, hay fallas y problemas que no intervinieron como lo había hecho anteriormente. Todo arrancó cuando Quintero le pide al Concejo poder para cambiar el objeto social, ahí se estaba develando lo que quería con EPM, su proyecto y unos intereses económicos y empresariales. Ese proyecto no nos lo han contado completo, me asalta la duda desde ese lado. Hay una agenda que nos deben contar, qué es lo quieren hacer y no refugiarse detrás del discurso de que “lo público se respeta”. La empresa atraviesa una crisis económica en la que se refleja también una crisis de la administración y el empresariado paisa. Culturalmente ese modelo se está quebrando y eso se refleja en la empresa insignia. Ya hubo cambio de mano en la organización, ya no hay nada qué hacer. Ahora debemos conocer cómo la empresa se va a potenciar, cómo se subsanará su problema interno, y que luego nos demuestren cómo seguirá siendo pública y cumpliendo su función social, además de la cultura ciudadana que representa. Lo poco que queda del emblema de ser paisa se llama EPM. La sociedad civil y la academia debemos estar pendientes de ese modelo que nos deben contar. Todo está en la transparencia, ya no estamos para más incertidumbres, ni para peleas de un lado del otro”.