En el último colegio visitado, el Francisco Antonio Zea, también de Belén, no se dictaron clases. Lo que expresó la coordinadora de ese plantel, quien indicó que no estaba autorizada para dar declaraciones, fue que estaban en jornada pedagógica con profesores, sin estudiantes. Desde la institución El Triunfo Santa Teresa, del Doce de Octubre, le reportaron a este diario que tampoco hubo clase. La razón: los padres de familia no alcanzaron a enterarse de que sí se dictaría la jornada, tras haber sido cancelada por la contingencia del operador de aseo.

Cuatro aseadores también se presentaron en el colegio. Y, contrario a los del Torres Restrepo, se mostraron más preocupados. Confirmaron la hora de llamada de la empresa, pero aclararon que no les detallaron hasta cuándo trabajarían. “Nos dijeron que viniéramos a trabajar hoy de 6:00 a.m. a 3:00 p.m., pero no sabemos más, que nos llamaban otra vez para decirnos si volvíamos más días”.

“El Inder no se siente”

El 6 de agosto de 2021, decenas de adultos mayores llegaron, indignados y con pancartas, hasta la sede principal del Inder. La razón del enojo era la falta de atención de los programas de la tercera edad en las comunas. “¿Por qué, de un momento a otro, les cancelan los contratos a los instructores?”, advirtió uno de los manifestantes ese día. Carlos Romero, en ese entonces director del Inder, confesó que la falta de prestación de los servicios se debió a un problema de contratación. Resulta que el vínculo con los formadores, quienes desarrollan los programas para la población, se habían vencido el 30 de junio y no se les había renovado. La consigna fue “El Inder no se siente”.



No fue un buen comienzo

En 2021, el inicio del programa Buen Comienzo, que atiende a la primera infancia, tuvo retrasos que generaron polémica y críticas. Mientras que el año anterior la atención en la modalidad institucional empezó el 20 de enero, en 2021 solo hasta el 15 de febrero se inició en alternancia en 14 de 220 sedes que había entonces en dicha modalidad; y hubo algunas donde hubo que esperar casi hasta marzo. La modalidad familiar comenzó a funcionar en 2021 con unos dos meses de demora frente a 2020. A esto se sumaron múltiples protestas por cambios en la contratación que hizo la Alcaldía de Medellín y que dejó por fuera a algunos operadores tradicionales.



El lío con los jardines

El Jardín Botánico de Medellín vivió un 2021 de horror. Resulta que en febrero, la Alcaldía contrató con Metroparques parte de lo que antes pactaba con el Jardín. El bajón fue de un 42%, lo que provocó una crisis en la institución. Pero la polémica se desencadenó cuando Metroparques subcontrató a la Reforestadora El Líbano, una empresa ligada a liberales del municipio de Andes. La consecuencia fue que la maleza se apoderara de los jardines de la ciudad. Se señaló que El Líbano no tenía la idoneidad para la labor que se le encargó. Fue tal la presión ciudadana y de los medios, que este año la alcaldía reculó y volvió a contratar solo con el Botánico.



Demoras en pago de becas

Desde hace 17 años en Medellín se entregan los estímulos para el Arte y la Cultura. El sector editorial es uno de los que más se beneficia de esta convocatoria, una manera de respirar económicamente y promocionar las letras. Sin embargo, en el último año este proceso ha estado lleno de ires y venires. El pasado 9 de septiembre llegó a la Secretaría de Cultura un derecho de petición en el que 12 editoriales de la ciudad manifestaron su inconformismo por los retrasos en el desembolso del dinero para producir los libros de los autores que ganaron estas becas en 2020. La misma Alcaldía reconoció que el proceso de contratación no era el adecuado.



Mala comida en el General

Una tostada como postre que supuestamente les sirvieron a los pacientes con covid-19 y hasta gusanos encontrados en vegetales que no fueron lavados hicieron parte de las denuncias que recayeron sobre el Hospital General de Medellín, luego de que cambiara a los contratistas del servicio de alimentación. Según denunciaron en enero pasado varios trabajadores de esa entidad, los nuevos proveedores de ese servicio serían empresas con una experiencia similar a la que reemplazaron. De igual forma, la tercerización laboral de los médicos también generó suspicacias entre los sindicatos, que ya han encabezado varias protestas.