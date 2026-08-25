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Esta era la banda que le robaba combustible a Ecopetrol para financiar al Clan del Golfo y a la cocaína en Antioquia

Parte de las ganancias, según las autoridades, terminaban en manos de una subestructura del Clan del Golfo y alimentaban la minería ilegal y el procesamiento de cocaína.

  • Diez personas fueron capturadas en Antioquia tras una operación contra una estructura criminal que, durante más de dos años, robó combustible de Ecopetrol. Foto: cortesía.
    Diez personas fueron capturadas en Antioquia tras una operación contra una estructura criminal que, durante más de dos años, robó combustible de Ecopetrol. Foto: cortesía.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Después de la denuncia del presidente Abelardo De La Espriella sobre el robo de hidrocarburos a Ecopetrol —presuntamente destinados también a la producción de cocaína—, la Policía Nacional ejecutó su primer gran golpe contra este delito: la Operación Freya, desarrollada por la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental contra una estructura criminal dedicada al apoderamiento ilícito de combustibles en el poliducto Sebastopol-Medellín.

En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, uniformados de la Seccional de Investigación Criminal de la Dirección de Carabineros realizaron 10 diligencias de registro y allanamiento en Medellín y en los municipios de Bello, San Luis y San Roque.

Como resultado, se logró la captura por orden judicial de 10 personas, señaladas de los delitos de apoderamiento de hidrocarburos, receptación de hidrocarburos, concierto para delinquir y daño a la infraestructura energética y petrolera del país.

Durante los procedimientos también fueron incautados cinco teléfonos celulares, que serán analizados dentro del proceso investigativo.

Entérese: La buscaba Interpol por trata de personas y cayó en controles del aeropuerto José María Córdova

El teniente coronel Mario Andrés Díaz Durán, jefe de Control al Apoderamiento de Hidrocarburos de la Policía Nacional, explicó que las investigaciones evidenciaron que la estructura acondicionaba los puntos de extracción en lugares de difícil acceso sobre el poliducto. Allí, ocultaban las válvulas clandestinas mediante técnicas de camuflaje que dificultaban las labores de inspección y detección de las autoridades.

“Con estos resultados afectamos una estructura criminal que durante dos años se lucró del hurto de hidrocarburos, ocasionando pérdidas superiores a los 8.000 millones de pesos a la infraestructura de Ecopetrol”, señaló el oficial.

El poliducto Sebastopol-Medellín, sobre el que operaba la organización, es una tubería de Ecopetrol que transporta combustibles desde la inspección de Sebastopol —en el municipio de Puerto Berrío, Magdalena Medio antioqueño— hasta la ciudad de Medellín.

El destino del combustible robado

Según la Policía, el modus operandi de la organización consistía en instalar válvulas clandestinas sobre el poliducto para extraer los combustibles derivados del petróleo, almacenarlos y transportarlos de manera ilegal.

El propósito era abastecer de forma irregular estaciones de servicio, operaciones de minería ilegal y la venta ilícita en distintos municipios.

Las autoridades establecieron, además, que cerca del 20% de las ganancias obtenidas por esta actividad delictiva llegaban a una subestructura conocida como Pacificadores de Samaná, perteneciente al Clan del Golfo.

“Este combustible hurtado alimenta la minería ilegal, es utilizado como insumo en el procesamiento de cocaína y financia estructuras criminales”, afirmó el presidente De La Espriella al presentar los resultados de la operación a través de sus canales oficiales.

Con este golpe, según la Policía Nacional, no solo se debilitaron las finanzas ilícitas de la estructura, sino que se evitó que el combustible continuara abasteciendo actividades de minería ilegal y fortaleciendo a ese grupo armado.

Denuncia previa

Esta operación es el primer resultado concreto de la orden que el presidente De La Espriella les dio a las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y Ecopetrol hace pocos días, luego de calificar como “absolutamente alarmante” la información que había recibido sobre el hurto de combustibles y crudo en el país.

En esa oportunidad, el mandatario reveló que, solo en un poliducto de 14 pulgadas que conecta a Pozos Colorados, en Santa Marta, con el interior del país, se estarían hurtando cerca de 123.700 barriles mensuales de gasolina, diésel y nafta, con pérdidas concentradas en los departamentos de Cesar y Magdalena.

De mantenerse ese ritmo, el volumen robado superaría 1,5 millones de barriles al año, con pérdidas para Ecopetrol —y para la Nación— por más de $500.000 millones.

El Presidente también había señalado que los responsables estarían usando las llamadas “caravanas de la muerte” para transportar y escoltar el combustible robado, con movilizaciones de hasta 600 vehículos, muchos con destino al Catatumbo, y pidió determinar qué porcentaje de ese combustible termina alimentando las cadenas del narcotráfico.

Concluidas las capturas de la Operación Freya, los diez detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta el proceso correspondiente para establecer su responsabilidad en los delitos imputados.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es la Operación Freya y cuántos capturados dejó en Antioquia?
La Operación Freya fue la primera gran ofensiva coordinada por la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional y la Fiscalía tras la directiva del Ejecutivo. Se ejecutaron 10 allanamientos en Medellín, Bello, San Luis y San Roque, que resultaron en la captura por orden judicial de 10 personas.
¿Cómo funcionaba el saqueo al poliducto Sebastopol-Medellín?
Durante más de dos años, la red acondicionó puntos de extracción en áreas de difícil acceso del poliducto (tubería que transporta combustibles desde Puerto Berrío hacia Medellín). Utilizaban técnicas de camuflaje para ocultar las válvulas clandestinas, extraer el hidrocarburo y transportarlo ilegalmente.
¿Cómo se vincula el combustible robado con el Clan del Golfo y la minería ilegal?
Cerca del 20% de las ganancias terminaba en manos de los Pacificadores de Samaná, subestructura del Clan del Golfo. El hidrocarburo sustraído era usado para abastecer estaciones de servicio irregulares, maquinaria de minería ilegal y como insumo químico clave en el procesamiento de clorhidrato de cocaína.
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