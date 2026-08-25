Senado exige transparencia sobre las donaciones recibidas por fundación de la primera dama

El Senado pidió explicaciones a la Presidencia sobre el manejo de los recursos económicos que recibe la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, organización cuya representante legal es Ana Lucía Pineda, primera dama de la Nación, y que hace parte de los canales habilitados para recibir donaciones dentro de la campaña ‘Colombia, un solo corazón’, creada tras el terremoto del pasado 10 de agosto.
La solicitud fue presentada por Alejandro Ocampo, segundo vicepresidente del Senado por el Pacto Histórico, quien envió un derecho de petición a la Presidencia para conocer el monto de los recursos recaudados por la fundación y las condiciones bajo las cuales se están administrando.
Entre las preguntas planteadas por el congresista están cuánto dinero había recibido la organización hasta el 15 de agosto, si parte de esos recursos ya fue ejecutada, cuánto permanece actualmente en las cuentas habilitadas para las donaciones y qué entidad o persona estará encargada de realizar la auditoría sobre el manejo de los fondos.