Ladrones están desconectando del mundo a Medellín

Al correo de la Redacción de EL COLOMBIANO han llegado en los últimos dos meses los mensajes de varios usuarios perjudicados, porque la angustia, más allá de no poder conectarse para entretenerse, está en no poder responder a los compromisos laborales y a las clases a distancia que ha impuesto la pandemia por la covid-19.

Según cifras que fueron confirmadas por la Policía, en 2020 el hurto de infraestructura de telecomunicaciones aumentó 438 % en Medellín. Para el caso de Tigo, por ejemplo, “entre enero y octubre se han presentado 1.561 eventos de hurto (en el mismo periodo de 2019 fueron 356) y entre septiembre y octubre se han registrado 222 eventos de vandalismo sobre las redes de fibra óptica, afectando 112.000 servicios. Del total nacional, el 97% de los hurtos tuvo lugar en Antioquia y el 79% de ellos en Medellín”, detalló el reporte.

La empresa fue enfática en señalar que “es una realidad, no es una disculpa, no es un engaño, es una situación grave que afecta a los usuarios y a la compañía (...). Tenemos zonas en las que se roban cientos de metros de cable o fibra y, a pocas horas de la reposición, los delincuentes vuelven a hurtar la infraestructura. Es tal el nivel de reiteración de los hurtos, que en algunos casos los usuarios no perciben restablecimiento del servicio: más nos demoramos nosotros en reponer la infraestructura, que los delincuentes en volver a hurtarla”.

Este año, Tigo ha invertido $3.200 millones para reponer 73.428 metros de cable robado en Colombia, y el 74% de ese gasto fue solo para las redes de Medellín donde, según esa empresa, a diario se detectan entre seis y ocho hurtos de este tipo. Así mismo, ha presentado denuncias penales por 1.050 robos de este tipo en Antioquia.

En diálogo con EL COLOMBIANO, Marcelo Cataldo, presidente de Tigo, aseveró que el daño es grave para la empresa que lidera, pero también “para los colegas de otras compañías que vienen siendo víctimas del mismo delito”.

A manera de ejemplo, Cataldo citó estadísticas de Analdex diciendo que, aunque Colombia no tiene grandes minas de cobre, exporta aproximadamente 50.000 toneladas al año. “Mientras que el país solo produce unas 10.000, ¿de dónde están saliendo las 40.000 restantes? Ahí nos podemos dar una idea de la dimensión”, dijo el presidente explicando que hay dos tipos de robos en esta industria.

Los profesionales, donde personal especializado extrae hasta una tonelada de cobre en una sola tarde; y los no profesionales, donde personas lo extraen manualmente arriesgándose a morir electrocutadas.

De hecho, fuentes del CTI que han realizado investigaciones contra las estructuras delincuenciales involucradas en este delito, le explicaron a este diario que allí se coordinan varios roles: en la base, hay electricistas y exempleados de las compañías de telefonía o telecomunicaciones, que tienen el conocimiento para manipular los cables. Desprender los componentes no les toma más de 10 minutos.

En ocasiones también participan habitantes de calle y recicladores, que arrancan el cableado sin técnica alguna, destruyendo la fibra óptica y exponiéndose a descargas eléctricas. Luego hacen quemas del material, para derretir el plástico protector y extraer el metal.

En el segundo nivel, manifestaron los investigadores, hay bodegueros y chatarreros, que pagan una mínima cantidad para recibir dicho cobre en chatarrerías del centro y el nororiente de Medellín.

Y en la parte más alta de la cadena, hay contrabandistas que compran el material a los bodegueros y hacen la exportación por vía marítima, con complicidad de agentes aduaneros. El destino más frecuente es Asia.

Entre las deficiencias del sistema de justicia para ponerle freno al saqueo está el hecho de que no todos los capturados en flagrancia son presentados ante un juez. Como muchos son mendigos sin ninguna clase de arraigo, los llevan a Centros Transitorios de Protección o calabozos en estaciones policiales, donde son liberados a las 24 horas, sin judicialización alguna.

“Como operadores de telecomunicaciones debemos decir que el flagelo nos excede; solos no podemos hacer frente a esta problemática delincuencial, necesitamos de las autoridades y de los ciudadanos (...). Hacemos un llamado a las autoridades, muy especialmente a los fiscales y jueces que reciben estos casos cada día, para ponerle celeridad y darle a la Policía y demás autoridades de control los dientes suficientes para desmantelar estas bandas delincuenciales”, pidió Tigo en su proclama.