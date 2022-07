Los vicepresidentes se reúnen en comités de gerencia donde analizan temas de la compañía y no de las filiales, temas diferentes a los que se tocan en la Junta Directiva. Por ejemplo, cuando el presidente Gustavo Petro le pidió a EPM que continuara prestando el servicio en Quibdó, el alcalde Quintero salió a decir que por supuesto, que ya estaba decidido desde la Junta. Error. Esa decisión la toma el gerente general y la consulta con sus vicepresidentes. Esta es solo una muestra de cómo se toman las decisiones en la empresa.

Entre los otros vicepresidentes, que no tienen el apellido de “ejecutivos”, están: Juliana Carolina Zapata, en Talento Humano y Desarrollo Organizacional; Gustavo Alejandro Gallego, en Auditoría; Jhonatan Villada, en Asuntos Legales; Mábel Rocío López, en Comunicación; Andrés Felipe Uribe, en Riesgos; y María Cristina Toro, en Secretaría General.

Ellos conforman el ala más cercana a Carrillo y a Quintero, quienes todas las semanas tienen un comité privado que no es vinculante, pero en el que adelantan las movidas al interior de la organización. Tres de ellos vienen de otros oficios o incluso de la política. Ni punto de comparación con, por ejemplo, John Maya, quien fue vicepresidente de Proyectos y había permanecido en EPM durante más de 30 años y conocía el negocio al dedillo.

Ruiz era vicepresidenta de Estrategia y había ingresado a la organización en 1994, conoció de primera mano la implementación de la fibra óptica y el servicio de internet, y desde 2003 estuvo en la línea de transmisión y distribución de energía. Aún no se sabe quién ocupara su cargo, pero desde ya los empleados advierten que puede ser un nombramiento que no se base en lo técnico, sino en lo político, como ha sucedido con otros cambios dentro del equipo directivo.

El último despido: Vicepresidencia estrategia

Mónica Ruíz

Mónica Ruiz renunció esta semana a EPM, toda una extrañeza en una mujer que duró 27 años en la compañía y fue testigo de todos los cambios internos. Incluso, en medio de la crisis que trajo la pelea entre Álvaro Guillermo Rendón y Daniel Quintero, fue ella quien fue seleccionada para encarar la tormenta como gerente general de la compañía. Al parecer, Ruiz se había convertido en una empleada incómoda para el gerente Carrillo y para el piso 12 de La Alpujarra, pues controvertía las decisiones que no eran técnicas y que se tomaban con cálculo político. Era la única miembro del comité de gerencia que conocía al dedillo el negocio de la transmisión y generación de energía, la fibra óptica y el internet.

De la asesoría de seguros a la vicepresidencia

Andrés Felipe Uribe

Andrés Felipe Uribe Mesa es abogado de la Universidad de Eafit con estudios de posgrado en Gerencia de Riesgos y Seguros, sin embargo, su carta de presentación es que fue gerente de Operaciones de JEU Seguros, una compañía de corredores que es de propiedad de su padre. Fue jefe del Departamento de Riesgos, Seguros y Litigios Centro Éxito del Grupo Éxito. Se dice que es un gran viajero y por eso no acude a algunos comités o los atiende desde Miami o Londres. No se encargó de las negociaciones con Mapfre. Todo el plan para EPM indicaba que esta dependencia debía ser una Gerencia, pero el alcalde Daniel Quintero pidió que la convirtieran en una vicepresidencia.

Vicepresidencia Suministros, ¿una cuota de Luis Pérez?

Carlos Enrique Londoño

Dice que es una de la cuotas de Luis Pérez y fue gran amigo de Álvaro Guillermo Rendón, con quien sacó varias licencias; creó mesas de trabajo porque desde que llegó la dependencia se fue al traste. Ingeniero Industrial, magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Eafit. Trabajó en varios entidades del sector público: fue subgerente Administrativo y Financiero de la FLA, gerente General de VIVA (Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia), director de Presupuesto del Municipio de Medellín, director Financiero y de Proyectos de la Secretaría de Educación de Medellín y vicepresidente Financiero y Administrativo de Emtelco. Como en otras dependencias, en este cargo siempre estuvo al frente personal que llevaba años haciendo carrera en EPM.

Completó la hoja de vida con participación en junta de un conjunto residencial

Jhonatan Villada

A Jhonatan Villada se le reconoce por ser un hombre enterado de todo lo que pasa al interior del Alcaldía, incluso trabajadores de EPM cercanos dicen que estuvo asesorando a Daniel Quintero cuando lo suspendieron por participación en política. Entre 2009 y agosto de 2017 fue docente universitario y contratista en entidades públicas y privadas, donde fue asesor y apoyo jurídico. Un perfil totalmente político que llegó a una dependencia que ha sido un barco a la deriva desde enero de 2020. Villada fue personero delegado en el periodo de Guillermo Durán Uribe, y director técnico y secretario general del despacho del alcalde Quintero, desde allá se paró en un trampolín que le permitió esta voltereta hasta la VP de Asuntos Legales.

La salvaguarda de los procesos de selección que parecen direccionados

Juliana Carolina Zapata

Fuentes aseguran que en algunos de los despidos que ha realizado por petición del gerente Jorge Andrés Carrillo, no le ha permitido a los exempleados pensar en los términos de la negociación. Remplazó a RIcardo Arango, un hombre de buena relación con los sindicatos. La experiencia de Zapata. Su experiencia ha estado más en el ámbito de la planeación y no de la gestión de recursos humanos. Esta ingeniera civil de la Universidad Javeriana de Bogotá, con un máster en Dirección de Empresas del Instituto de Educación Superior de España, también trabajó en Andesco y en Cemex. En este cargo estuvo hasta 2019 Ana María Restrepo Botero, quien se había desempeñado en ese cargo en el Grupo Nutresa, Bimbo e Industrias Haceb.

Del ministerio y la política pública a pensar el futuro de EPM

Daniel Arango

Arango fue nombrado como VP Ejecutivo en enero de 2020. Llegó a la organización después de ser viceministro de Desarrollo Empresarial, es administrador de negocios de la Universidad Eafit. En EPM se le reconoce como un hombre que sabe organizar bien su equipo de trabajo, aunque suele ignorar de fondo los temas de servicios públicos, nunca trabajó en empresas de esta naturaleza. Remplazó a Carlos Arturo Díaz Romero, un hombre que llegó a la organización en EPM y comandó varias de las transformaciones fundamentales al interior de la misma, una de ellas: expandió y consolidó el área de gas, hoy unos de los núcleos financieros más importantes.

Un cargo que fue creado por Rendón

María Cristina Toro

Secretaría General fue creada por Álvaro Guillermo Rendón y que se le entregó a Juan Gabriel Rojas, pero que renunicó en público pos supuesto malos manejos y porque le pidieron modificar un acta de Junta. Esto cató en manos de Toro, quien se destaca más por ser Relacionista Pública, había sido empleada de EPM pero en 2016 la echaron. En los últimos seis años no ha durado más de seis meses en los trabajos en los que ha estado, y los empleados aseguran que sus tareas suelen dividirse ahora en varias personas. Es Abogada de la Universidad de Caldas. Trabajó en la Oficina de Asesoría Jurídica de la Empresa Metro de Bogotá, fue secretaria General del Metro de Medellín, gerente de Gestión de Relaciones Laborales de EPM, secretaria General de la Empresa Energía de Bogotá; secretaria General de CHEC, filial del Grupo EPM, y directora Jurídica de Aguas de Manizales.

“La ñaña de Carrillo”, una mujer con conocimiento, pero de poca experiencia

Martha Lucia Durán

Fue el remplazo de Jorge Tabares (VP Finanzas y Riesgos, ahora Finanzas e Inversiones), quien llevaba más de diez años de EPM, con excelentes relaciones con la banca internacional, por lo que tenía una buena cara para lograr préstamos. Esta economista de la Universidad de los Andes solo ha trabajado a las espaldas de Jorge Carrillo; fue directora de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones. Antes de eso trabajó en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y en la Superintendencia de Servicios Públicos. Aunque conoce el sector, ha estado más del lado político, a diferencia de lo que ha pasado en otras oportunidades. Esta unidad fue creada, dicen antiguos empleados, especialmente para que ella la ocupara.

Pareja de la prima de Quintero

Alejandro Gallego

Su nombramiento como vicepresidente de Auditoría estuvo marcado por un escándalo: es novio de una prima de Daniel Quintero: Liliara Ramírez Quintero, personera de La Estrella. Hay otra suspicacia, es la primera vez que un auditor también se encarga de vigilar lo que sucede en las filiales. Para expertos esto es una anomalía, pues si hay casos de cuidado en Afinia, por poner un ejemplo, y su vigilancia responsabilidad de la casa matriz, todo puede pasar de agache. Gallego es abogado de la Institución Universitaria de Envigado y licenciado en Educación Especial de la Universidad de Antioquia. Fue gerente de Emvarias, empresa que ahora debe auditar.

Emprendedor que no brilló y piensa en nuevos negocios

Darío Amar

Darío Amar tiene fama de haber estado en todo. Esa es su respuesta siempre: trabajé allá, estuve en tal negocio. Por ahora no se conocen muy bien los resultados de su gestión y se la pasa más tiempo en la Alcaldía y en Ruta N que en el mismo EPM. Es ingeniero de producción de la Universidad Eafit, especialista en finanzas y especialista en Mercado de la misma universidad. Según su hoja de vida, ha sido CEO en Quipux S.A, vicepresidente de Logística para Falcom Farms y general Manager en Petals Distributing, empresas que no conversan directamente con el corazón de los negocios de EPM.

Mabel: “De los medios a las mediaciones”

Mábel Rocío López

Por primera vez en la historia de EPM, la rendición de cuentas no se hizo en las instalaciones oficiales de la misma, se hizo en Telemedellín y eso se le debe a la vicepresidenta Mábel López, quien aún estaría asesorando las comunicaciones de La Alpujarra y del canal público, donde fue gerente. En los extenuantes comités de gerencia se le ve cansada y, al parecer, aún no termina de conocer muy bien cómo se mueve la empresa en el interior. Remplazó a Eduardo Osorio Lozano en el cargo, quien fue uno de los guardianes de que la pauta de la empresa no se fuera a portales o medios de comunicación desconocidos, como sucede con Telemedellín.

Responsabilidad: Hidroituango, y fue dos años después del nombramiento

Gabriel Jaime Betancourt

Aunque bajo su dependencia estuvo Hidroituango, solo viajó a las obras dos años después de recibir el encargo. Se le conoce por sus incapacidades reiteradas. Fue vicepresidente Ejecutivo de Estrategia y Crecimiento, pero esa línea fue dividida en la actual administración, lo que evidentemente creció el gasto directivo. Es el vicepresidente con verdadera experiencia al interior de EPM, el gerente Carrillo se ha apoyado en él, pues es la persona que lo conecta con los trabajadores de la empresa.