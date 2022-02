La epidemióloga Yéssica Giraldo señaló que es muy importante que las autoridades gubernamentales y sanitarias tengan prudencia con sus declaraciones porque causan efecto en la ciudadanía. Aseveró que mensajes como el expresado por el alcalde pueden tomarse como “un poco irresponsables” porque generan que el ciudadano se relaje más de lo que ya se viene viendo porque puede tener una falsa percepción de seguridad que no obedece a la realidad. “Hemos insistido, como lo ha hecho la Organización Mundial de la Salud (OMS) la importancia de reforzar las medidas de bioseguridad, no solo es la vacuna”, expresó. Tanto ella como otros expertos han expresado que mantener el autocuidado debe ser una estrategia global que permita disminuir la transmisibilidad del virus para que se pueda bajar su tasa de mutación y que no sigan apareciendo variantes.