Habla el virtual presidente de la Cámara: “Hay personas que nos sentimos más identificadas con el Gobierno”

¿Ya habló con los presidentes del partido sobre su postulación, Clara Luz Roldán y Alexander Vega?

Claro, yo con Clara y el doctor Alex tengo la mejor relación.

¿Están a favor de su postulación?

Claro, ellos no tienen ningún inconveniente. Clara Luz inclusive fue jefe mía en Coldeportes. Tengo la mejor relación y lo único que nos interesa es nutrir y construir el partido.

Eso sí, yo soy un tipo beligerante, tengo 41 años y defiendo mis ideas con pasión. Pero eso no quiere decir que no podamos conversar y no nos podamos poner de acuerdo. Ellos dos no tienen ningún inconveniente en esta candidatura y mucho menos los compañeros, con los cuales tengo espectacular relación. Es un colegaje muy chévere.

Son 3 años acá compartiendo día a día con ellos. Nos volvemos amigos, hermanos de verdad y lo que queremos es que nuestro partido siga creciendo, ojalá bajo las tesis que yo represento.

Usted reconoce que votó por Petro y simpatiza con sus reformas, ¿cómo marcar independencia del Gobierno?

Eso tiene que quedar clarísimo. Nuestra Rama Legislativa tiene que conservar la independencia. Nosotros somos un poder público que necesita crecer y que necesita conectarse con los colombianos de a pie para sacar leyes de calidad. En eso la garantía es mi talante de más de 17 años en el ejercicio de lo público, en donde hemos demostrado resultados técnicos con muchísima calidad y muchísimo carácter a la hora de decir las cosas.

Esto no quiere decir que nos vamos a meter a una caverna. Vamos a trabajar de la mano de la gente, los gremios, los sindicatos, la Rama Judicial y el Ejecutivo. El país tiene que acostumbrarse a que nos podemos sentar todos en una mesa a decirnos la verdad y que el país avance.