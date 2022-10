Horas antes, ese mismo 7 de octubre, Sebastián grabó un video que se compartió en redes sociales en donde contó, llorando, el sufrimiento que vive.

“Miren bajo la precaria condición que vivimos acá en Bellavista, esta es la hora que no me he podido bañar, estoy sentado en una silla de ruedas, estoy orinado hasta el alma y tengo colostomía, la cual requiere de mucho aseo, pero aquí no me dejan entrar las cosas de aseo”.

Este lunes Hernando contó en una entrevista a Blu Radio, que durante el fin de semana le hicieron limpiezas superficiales a las heridas de su hijo en La María, pero ninguna intervención. Incluso, dijo que ayer la madre de Sebastián había ido a visitarlo a la 1:00 de la tarde y a su hijo todavía no lo habían bañado.

Las heridas de los disparos que recibió hace un año no se han curado, por el contrario, cada vez se han ido infectado más. Además, el Inpec le confirmó a Blu que Sebastián sufre de tuberculosis, trastorno de ansiedad y síndrome de abstinencia. Sebastián no puede desplazarse ni servirse por sus propios medios, y como en la cárcel no ha encontrado las condiciones que puedan garantizarle una vida digna, entonces decidió optar por una muerte que sí lo fuera.