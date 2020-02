Cierran servicios quirúrgicos de clínica en la que se operó mujer que falleció

Tras la muerte de una paciente que se había sometido a tres procedimientos quirúrgicos, la Dirección Seccional de Salud de Antioquia visitó la clínica Bella Vie y cerró algunos de sus servicios por presuntas irregularidades.

Lina Bustamante, secretaria de Salud de Antioquia, explicó que en la visita se confirmó que la clínica estaba habilitada para el servicio de quirófanos y consulta de cirujano plástico, pero presentaba algunas irregularidades.

“Observamos que la operación de la paciente la hizo un médico general. También que no cumplía con varios estándares de habilitación como temas de procesos, historias clínicas, dotación, y el personal idóneo”, aclaró.

Ante ese panorama, la autoridad cerró el quirófano y la consulta por cirugía. Bustamante aclaró que el cierre se mantiene hasta que se cumpla la norma, algo que corre por cuenta de la clínica, y que cuando se subsanen las fallas, la Secretaría verificará si hay lugar a una nueva habilitación.

“Además empezó un proceso administrativo sancionatorio, que es independiente de si los servicios se vuelven a abrir o no, y el médico en cuestión se manda al tribunal de ética médica”, añadió Bustamante.

Respuesta de la clínica

La clínica Bella Vie emitió un comunicado en el que reconoció los cierres temporales. “Los hallazgos encontrados hacen referencia a una situación particular que ya es conocida por la opinión publica y no involucra la seguridad de otros usuarios”, se lee en el documento, en el que se recuerda que el fallecimiento de la paciente no ocurrió en sus instalaciones y que en más de ocho años de trabajo nunca habían presentado situaciones adversas.

Sobre los títulos que posee el médico que practicó el examen, la clínica informó que “el profesional aportó a la clínica lo acreditan como médico cirujano de la Universidad de Antioquia”.

El médico en cuestión es Félix Atehortúa quien, según la hoja de vida publicada en la página de la Asociación Colombiana de Cirugía Cosmética, es “médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, con formación en diplomado en medicina estética de la Colegiatura Colombiana”, además de un “master di lipoescultura” de una asociación de cirugía cosmética norteamericana.

Su lista de credenciales la completan nueve “formaciones superiores” en la Asociación Colombiana de Cirugía Cosmética, una asociación que no es reconocida por la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, Acsc.

César Burgos, presidente de la Acsc, sostuvo que en el país no es existe la cirugía cosmética como especialidad y recordó que quien realice procedimientos quirúrgicos debe tener especialización, pues allí “se adquieren competencias particulares para resolver problemas críticos que se pueden presentar en los procedimientos”.

En el mismo sentido se pronunció la secretaria Bustamante, quien sostuvo que en Colombia solo quien tenga especialización expedida por una universidad reconocida puede realizar procedimientos estéticos.

Este diario contactó al médico Atehortúa y le preguntó sobre sus acreditaciones. El médico contestó que no podía responder nuestra llamada pero que pronto expediría un comunicado. Este espacio continúa abierto para incluir su declaración al respecto.

Le puede interesar: Estadounidense murió tras someterse a cirugías estéticas en Envigado