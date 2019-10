Otro gigante se abre paso: segundo túnel a Occidente avanza en 38 %

El olor a tierra se mezcla con los gases que emanan de la montaña, pero el uso obligado de tapabocas, cascos de protección, botas especiales y otros elementos de seguridad, evitan que esas mezclas lleguen al organismo de los visitantes y de quienes laboran en la obra, que si bien tendrá básicamente las mismas características del primer túnel, algunas cosas lo diferenciarán, como su iluminación, que será más moderna, y la ventilación longitudinal y no semitransversal, que en lenguaje común significa que el aire circulará con más fluidez y habrá menos sensación de encierro cuando se pase por allí.

Según Devimar, el volumen total estimado a excavar para que el túnel se abra paso es de 658.658 metros cúbicos de tierra, que corresponden a 43.910 volquetas dumper, el equivalente a 264 piscinas olímpicas de 2.500 m3. La obra avanza acorde con el cronograma, a pesar de que no han faltado los imprevistos y dificultades.

El ingeniero Juan Carlos explica que, según los estudios geológicos, se tenía previsto que el terreno a excavar era muy similar al del primer túnel, pero se han hallado variaciones que merman el avance. Rocas difíciles.

“Las rocas se clasifican de acuerdo con sistemas de macizos rocosos en una escala de 1 a 6. La uno es la mejor y la seis es la más mala. La uno es grano de orito, son rocas muy duras que se sostienen solas y solo hay que ponerles una capa de revestimiento de concreto y listo. Pero las rocas malas son casi tierra suelta, que se desmoronan fácilmente y representan peligro para el personal. En ese caso, los avances son más cortos”, explica. En síntesis, significa que la roca dura permite avances de hasta cinco metros, pero en la roca frágil el avance por día puede ser de 1,50 metros.

El manejo de las aguas es otro aspecto que se hace con extremo cuidado. Al interior de la montaña siempre hay filtraciones, haya o no quebradas o nacimientos. Y no siempre aflora más liquido en invierno. A veces, aunque llueva duro, no cae de inmediato sino que se va acumulando y sale de repente. Al interior del túnel se construyen piscinas para el agua, que allí recibe un tratamiento especial para ser devuelta más limpia a las fuentes que corren. La humedad se siente adentro.

Mientras el túnel crece, la Vía al Mar trabaja en otros 130 frentes y su avance es del 50 %. La inversión es de $2.2 billones con un corredor vial total de 176 kilómetros. Incluye el túnel, la rehabilitación de la vía Santa Fe-Bolombolo, la operación y mantenimiento de la vía entre Santa Fe y Cañasgordas y la operación y mantenimiento de todo el eje vial. La doble calzada tendrá 51 puentes, uno de 426 metros sobre le río Cauca.

La salida del túnel, en el portal Santa Fe, será unos metros más abajo en altura que el del actual y ambos estarán comunicados por nueve galerías que operarán para evacuaciones en casos de emergencia.

“Con esta obra, Medellín y Santa Fe de Antioquia quedarán a 30 minutos. Con la doble calzada, este nuevo túnel se va a traer desarrollo a todo el Occidente y al departamento”, expresó el gobernador, Luis Pérez, quien en su más reciente visita al proyecto se declaró satisfecho con el avance.

La vía al Mar 1 debe estar terminada a finales en 2022, pero para agosto de 2020 está proyectada una cita: las dos bocas del túnel deben encontrarse y fundirse en un chorro de luz que le dará vida a otra de las obras de alta ingeniería de Antioquia, tierra de túneles que inaugurará 74,69 kilómetros subterráneos en los próximos cinco años.