Medellín, una ciudad que se esconde tras las rejas de sus casas

Pero no siempre ese acto de encerrar estuvo asociado a la seguridad y, durante décadas, las rejas fueron símbolo de riqueza, con ornamentos cuidados incrustados en grandes portones. Eran un lujo de la sociedad antioqueña adinerada, expresión del buen gusto y la excentricidad.

María Zoraida Gaviria, directora de la especialización en Gestión y Procesos Urbanos, de la Universidad EIA, dice que las nuevas construcciones se están haciendo sin enclaves “y entre rejas”.

La consecuencia de esta mala planificación, apunta, es la acelerada desaparición del barrio tradicional, incluso algunos de ellos tan icónicos como Boston, Buenos Aires, Bomboná o el sector de San Ignacio.

El urbanismo es ineficiente y allí nace una retahíla interesante: cuando no hay urbanismo, no hay calles. Sin calles, explica Gaviria, tampoco hay barrios. Sin barrios no hay forma de servirse de la ciudad a pie.

“Y el barrio —comenta la urbanista— es el espacio donde uno aprende, donde se hacen los primeros amigos”.