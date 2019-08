Un corte en la cuerda, posible causa de tragedia aérea

La Fuerza Aérea de Colombia se pronunció la mañana de este lunes sobre el accidente que provocó la muerte de dos soldados durante el cierre de la Feria de las Flores en Medellín.

Según la institución, las investigación ya arroja una certeza: la cuerda de la que colgaban los dos soldados no se desprendió del helicóptero. “Esta cuerda sufrió una ruptura, un corte, que es el foco de esta investigación”, señaló el general Ramsés Rueda, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana.

Aunque el general aclaró que los resultados finales de la investigación aún no se conocen, los primeros indicios apuntan a que esta ruptura no se debió a una desgaste o a un mal procedimiento. Por el contrario, aseguró que “no se descarta la posibilidad de que algún agente externo haya sido el causante de la ruptura y eso hace parte del enfoque del grupo de investigación”.

El accidente se presentó a las 3:17 p.m., sobre la pista del Aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín, tras una demostración en el aire. Los fallecidos eran el técnico cuarto Sebastián Gamboa Ricaurte y el técnico subjefe Jesús Lácides Mosquera López, suboficiales del Comando Aéreo de Combate No. 5 (Cacom 5) de la base aérea Gr. Arturo Lema Posada, ubicada en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro.

De inmediato las autoridades anunciaron una investigación formal y la suspensión de todos los actos similares que se realizan en Colombia hasta que se conozcan las razones del accidente.

El sistema que se usa

Respecto al sistema que se utilizaba, el general Rueda aclaró que se trata de una soga de aproximadamente 50 metros, hecha en un 95% de nailon y 5% en algodón. La cuerda, según el general, está equipada para resistir hasta 10 mil libras, lo que se traduce en 10 hombres armados y equipados.

“En esta oportunidad solo llevaba a dos hombres sin equipo, que sostenían la bandera de Colombia. Esperamos que los resultados de la investigación que nos permitirá explicar qué pasó estén listos para el viernes de esta misma semana”, dijo el comandante de las FAC.

Este sistema no tiene antecedentes con accidentes similares. “Estas son practicas que utilizamos con mucha frecuencia en nuestras operaciones. Lo usamos para salvar vidas, o para infiltrar o exfiltrar hombres que realizan operaciones ofensivas. Esta es una actividad que realizamos dentro de nuestra misión de militares de salvaguarda la soberanía”, señaló el general Rueda.

