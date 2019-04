Con volante falso de EPM, ladrones están robando viviendas en Medellín

Una supuesta petición para ingresar a los hogares y revisar la lectura de los medidores de los servicios públicos. Esa es la nueva estrategia de algunos delincuentes en Medellín para robar viviendas. Así lo denunció Empresas Públicas de Medellín este domingo, advirtiendo que entre sus procedimientos normales no está incluido la distribución de ningún volante que pida información a los usuarios.

Según Juan Felipe Valencia Gaviria, Vicepresidente Comercial de EPM, la aclaración se hace tras una serie de comentarios y denuncias en redes sociales que alertaron a la empresa. “ Esos volantes son completamente falsos. La recomendación para la ciudadanía es validar la información de cualquier persona que se presente en una casa indicando que trabaja para EPM”, señaló Gaviria.

Para hacer esto la empresa dispone del número gratuito 4444115. Allí, indicando el nombre e identificación del supuesto empleado, la empresa certificara si esa persona trabaja o no para ella. “Es importante recalcar que nosotros no ingresamos a los hogares para tomar las lecturas. Cuando hay algún problema con la lectura, lo informamos mediante otros mecanismos. No ingresamos a los hogares para eso”, señaló el funcionario.

Respecto a que la marca y nombre de la empresa se esté usando para actos delictivos, EPM informó que ya puso en conocimiento de las autoridades competentes esta estrategia delincuencial.