Condenan a la Nación por policía que obligó a tragar droga a un detenido

Un acto de brutalidad policiaca cometido en Medellín terminó no solo con un joven muerto y una familia adolorida, sino con una condena judicial para el Estado colombiano.

La decisión fue tomada por el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Medellín en contra de la Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, por los hechos que rodearon la muerte de Juan David Osorio Rodas, de 19 años de edad. Aunque el fallo fue proferido el pasado 26 de marzo (radicado N°05001 3333005 2015-0070400), la decisión apenas fue notificada a las partes a mediados del año.

De acuerdo con el fallo, conocido por EL COLOMBIANO, la historia comenzó el 23 de enero de 2015 en el centro de la ciudad. Juan David Osorio Rodas trabajaba como repartidor de domicilios en un restaurante y ocasionalmente consumía y vendía estupefacientes en los alrededores.

A las 3:30 p.m. de aquel día fue sorprendido por dos patrulleros, cuando llevaba una bolsa de plástico con 30 papeletas de base de coca (basuco). Los uniformados lo condujeron al CAI del Parque de Bolívar, donde se presentó la irregularidad que terminaría en tragedia.

De acuerdo con dos testigas que estaban en el recinto, el patrullero Jorge Mauricio Torres obligó al detenido a tragarse la droga, incluso con los envoltorios. “Él llega y le destapa la bolsa y se los pone en la mano al joven, incluso se le cae uno al piso, y le dice ‘lo recoge y se lo tiene que comer’. El joven se los embute todos en la boca, el policía simplemente lo observa”, narró una mujer que presenció lo ocurrido.

La otra, a su turno, precisó: “Juan David se arrimó al lavadero a tomar agua y uno de los policías le pegó dos calvazos y no lo dejó. Le dijo ‘abra la boca’, y cuando vio que no tenía nada, le dijo ‘váyase de acá que no lo quiero ver’”.

Tras lo sucedido, el muchacho regresó al restaurante en el que laboraba, pálido y presa de los temblores, y le narró la situación a la administradora; luego se desmayó. La señora lo llevó en un taxi a la clínica Saludcoop de Villanueva, donde una hora más tarde falleció por un paro cardiorespiratorio. La conclusión de la necropsia fue “muerte ocasionada por intoxicación con cocaína”.